FİNANS

Bakan Pakdemirli'den gıdada arz güvenliği için planlama vurgusu

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Çiftçilerimizin, enflasyon ve ülkemize yönelik finansal saldırıyla döviz kurundaki dalgalanma gibi faktörlerden etkilenmemesi için üzerimize düşeni yapıyor ve gereken desteği veriyoruz. Ürünün tarladan sofraya ulaştığı süreçte herkes hakkaniyetli bir şekilde payını almalı" - "Planlamayı iyi yapabilirsek rekolte, ürün ekim ve dikimlerini önceden öngörebilirsek, gıda arz güvenliğini sağlamış oluruz" - "Tarımsal üretimi artırmak için birlikte çalışmaya, ortak akla önem veriyoruz"

DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin, enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanma gibi faktörlerden etkilenmemesi için üzerlerine düşeni yaparak gereken desteği verdiklerini belirterek, "Ürünün tarladan sofraya ulaştığı süreçte herkes hakkaniyetli bir şekilde payını almalı." dedi.

Pakdemirli, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeleri ile bir araya gelerek, tarım ve orman alanlarında atılacak adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Pakdemirli, toplantıya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, tarım ve orman alanlarındaki iki bakanlığın birleşmesiyle toprak ve suyun bir arada yönetilmesinin çok doğru olduğunu söyledi. Pakdemirli, tarımda iyi planlamanın önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Planlamayı iyi yapabilirsek rekolte, ürün ekim ve dikimlerini önceden öngörebilirsek, gıda arz güvenliğini sağlamış oluruz. Şu an elimizde bilgiye dayalı çok şey var. Bakanlığımız, bugüne kadar bu işin daha iyi olması anlamında çok şey yapmış. Biz de iyi bir planlama yapabilirsek işlerimizi önemli ölçüde çözmüş olacağız. Çiftçilerimizin, enflasyon ve ülkemize yönelik finansal saldırıyla döviz kurundaki dalgalanma gibi faktörlerden etkilenmemesi için üzerimize düşeni yapıyor ve gereken desteği veriyoruz. Ürünün tarladan sofraya ulaştığı süreçte herkes hakkaniyetli bir şekilde payını almalı."

Tarım arazilerinin küçük olması nedeniyle ölçekle ilgili sorun yaşandığını bildiren Pakdemirli, Avrupa'da ortalama 400 dekar olan tarım arazisi büyüklüklerinin, Türkiye'de 60 dekar olduğuna dikkati çekti. Pakdemirli, ortalama işletme büyüklüğünün artması gerektiğine işaret ederek, toplulaştırma yanında, vatandaşların kooperatifleşmesinin de desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, özellikle yaş meyve ve sebze gibi ürünlerin tarladan markete, oradan da evlere ulaşana kadar uğradığı kayba dikkati çekerek, "Burada yüzde 50 kayıp oluşuyor. Bunun da önüne geçmemiz gerekiyor. Zincir mağazalar, şimdilik bu işi biraz daha iyi yönetiyorlar gibi gözüküyor. Kendi söylemleriyle bu oranın onlarda yüzde 10 daha az olduğu ifade ediliyor. Bu kayıp seviyelerini ne kadar azaltırsak bu bizim için o kadar iyi." ifadesini kullandı.

Ormancılık alanındaki çalışmalara da değinen Pakdemirli, "Dünya nüfusu kadar ağaç dikme hedefimiz var. Şu an için 4,5 milyar hatta 5 milyara yaklaşan bir ağaçlandırma çalışmamız var. 7 milyar ağaç dikilmesi hedefimize de ulaşacağız. Ne kadar çok ağacımız olursa o kadar çok yağış alırız." dedi.

- Tarımda Milli Birlik Projesi

Pakdemirli, 2 milyon hektar arazinin daha sulamaya açılması gerektiğini aktarırken, "Şu anda bütçe çerçevesinde senede 100 bin hektar kadar araziyi sulamaya açıyoruz. Ama bütçe dışı kaynaklarla bu işi hızlandırmamız gerekiyor. Hepimizin başarısı ülkemizde sulanabilir arazilerin artmasından geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın önümüzdeki 5 yıllık iş planının adının "Tarımda Milli Birlik Projesi" olduğunu bildiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu projeyi hayata geçireceksek bazı radikal kararları almamız gerekli. Güzel bir çalışma ve hazırlık yaptık. Önümüzdeki günlerde kaynak tarafını ilgili bakanımızla da konuştuktan sonra projeyi duyuracağız. Bunun yasal düzenleme ve mevzuat kısmı için çok ciddi desteğe ihtiyaç duyacağız. Yasama aşamasında milletvekillerimizden destek bekliyoruz. Bunu da ortak akılla istişare ederek yapacağız. Tarımsal üretimi artırmak için birlikte çalışmaya, ortak akla önem veriyoruz."

PARTNERLibido nasıl yükseltilir? İşte en önemli adımlarLibido nasıl yükseltilir? İşte en önemli adımlar
İş Yatırım / Manukyan: Türkiye bir an önce "kripto regülasyonu" oluşturmalıİş Yatırım / Manukyan: Türkiye bir an önce "kripto regülasyonu" oluşturmalı
DenizBank’ın ekonomiye katkısı ilk 9 ayda 213 milyar lira DenizBank’ın ekonomiye katkısı ilk 9 ayda 213 milyar lira 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli çiftçi Orman ve Köyişleri Komisyonu tarım tarım ve orman bakanı Tarımda Milli Birlik Projesi TBMM Tarım

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı

Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı

Kabe, Beyaz Saray'ı süslüyor...60 ülkeye gönderiliyor

Kabe, Beyaz Saray'ı süslüyor...60 ülkeye gönderiliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş Yatırım / Manukyan: Türkiye bir an önce "kripto regülasyonu" oluşturmalı

İş Yatırım / Manukyan: Türkiye bir an önce "kripto regülasyonu" oluşturmalı

DenizBank’ın ekonomiye katkısı ilk 9 ayda 213 milyar lira 

DenizBank’ın ekonomiye katkısı ilk 9 ayda 213 milyar lira 

Eylül’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yıllık yüzde 47.7 azaldı

Eylül’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yıllık yüzde 47.7 azaldı

Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimler 8 yılda yüzde 83.25 arttı

Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimler 8 yılda yüzde 83.25 arttı

Trump: Çin Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Trump: Çin Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Antalya ekonomisinin en'lerine ödül

Antalya ekonomisinin en'lerine ödül

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.