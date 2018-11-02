Bakan Pakdemirli'den gıdada arz güvenliği için planlama vurgusu

DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin, enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanma gibi faktörlerden etkilenmemesi için üzerlerine düşeni yaparak gereken desteği verdiklerini belirterek, "Ürünün tarladan sofraya ulaştığı süreçte herkes hakkaniyetli bir şekilde payını almalı." dedi.

Pakdemirli, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeleri ile bir araya gelerek, tarım ve orman alanlarında atılacak adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Pakdemirli, toplantıya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, tarım ve orman alanlarındaki iki bakanlığın birleşmesiyle toprak ve suyun bir arada yönetilmesinin çok doğru olduğunu söyledi. Pakdemirli, tarımda iyi planlamanın önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Planlamayı iyi yapabilirsek rekolte, ürün ekim ve dikimlerini önceden öngörebilirsek, gıda arz güvenliğini sağlamış oluruz. Şu an elimizde bilgiye dayalı çok şey var. Bakanlığımız, bugüne kadar bu işin daha iyi olması anlamında çok şey yapmış. Biz de iyi bir planlama yapabilirsek işlerimizi önemli ölçüde çözmüş olacağız. Çiftçilerimizin, enflasyon ve ülkemize yönelik finansal saldırıyla döviz kurundaki dalgalanma gibi faktörlerden etkilenmemesi için üzerimize düşeni yapıyor ve gereken desteği veriyoruz. Ürünün tarladan sofraya ulaştığı süreçte herkes hakkaniyetli bir şekilde payını almalı."