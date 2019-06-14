Bakan Pakdemirli'den kanolaya destek açıklaması

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kanolanın ciddi bir katma değeri olduğunu belirterek, "O yüzden kanola üretimini özellikle kuraklığa dayanıklı bir ürün olarak desteklememizde fayda olduğunu düşünüyorum." dedi.

Pakdemirli, Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, muhtarlar ile ilçede faaliyet gösteren kooperatif ve oda başkanları, un ve yem fabrika işverenleri ile bir araya geldi.

Burada katılımcılara hitap eden Pakdemirli, Silivri üreticisinin son 15 yılda önemli bir performans gösterdiğini kaydederek, tarım ve hayvancılıkta takdire şayan üretim artışı sağladığını söyledi.

"Toplam tarım alanı, tarımsal hasıla ve yakaladığı ürün çeşitliliğiyle Silivri üreticisi örnek bir üretim performansı ortaya koymuştur." diyen Pakdemirli, Silivrili çiftçilerin özellikle kanola üretiminde ilk iki sıraya yerleştiğini, bu alanda yüzde 700'lerden fazla artış yakalandığını anlattı.

Pakdemirli, Türkiye'de kanola üretiminin tarihinin yeni olduğunu belirterek, "Kuraklığa dayanıklı olması, alternatif ve yenilebilir bir yağ olması nedeniyle aslında kanola çok önemli bir ürün. Tabii kanolada dikkat etmemiz gereken bazı hususlar olmakla birlikte son derece önemli bir ürün olduğunun altını çizmek istiyorum." diye konuştu.