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Bakan Pakdemirli'den kanolaya destek açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Kanolanın ciddi bir katma değeri var. O yüzden kanola üretimini özellikle kuraklığa dayanıklı bir ürün olarak desteklememizde fayda olduğunu düşünüyorum" - "İstanbul'a verilecek en büyük armağanın Binali Yıldırım olduğunu düşünüyorum" - Pakdemirli, Silivri'de bazı muhtarların Hazine arazilerine ilişkin sorunları aktarması üzerine, telefonla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u arayarak muhtarların sorununu kendisine iletti ve Kurum'dan çözüm sözü aldı

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kanolanın ciddi bir katma değeri olduğunu belirterek, "O yüzden kanola üretimini özellikle kuraklığa dayanıklı bir ürün olarak desteklememizde fayda olduğunu düşünüyorum." dedi.

Pakdemirli, Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, muhtarlar ile ilçede faaliyet gösteren kooperatif ve oda başkanları, un ve yem fabrika işverenleri ile bir araya geldi.

Burada katılımcılara hitap eden Pakdemirli, Silivri üreticisinin son 15 yılda önemli bir performans gösterdiğini kaydederek, tarım ve hayvancılıkta takdire şayan üretim artışı sağladığını söyledi.

"Toplam tarım alanı, tarımsal hasıla ve yakaladığı ürün çeşitliliğiyle Silivri üreticisi örnek bir üretim performansı ortaya koymuştur." diyen Pakdemirli, Silivrili çiftçilerin özellikle kanola üretiminde ilk iki sıraya yerleştiğini, bu alanda yüzde 700'lerden fazla artış yakalandığını anlattı.

Pakdemirli, Türkiye'de kanola üretiminin tarihinin yeni olduğunu belirterek, "Kuraklığa dayanıklı olması, alternatif ve yenilebilir bir yağ olması nedeniyle aslında kanola çok önemli bir ürün. Tabii kanolada dikkat etmemiz gereken bazı hususlar olmakla birlikte son derece önemli bir ürün olduğunun altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

Kanolanın yabani hardal bitkisinin ıslah edilmiş versiyonu olduğunu anımsatan Pakdemirli, "Burada ekilecek olan tohumlara dikkat ettiğimiz sürece herhangi bir sıkıntısı yok. Ama ben zaman zaman da görüyorum; kanola ile ilgili yanlış bilgiler de piyasaya yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, kanolanın hibrit tohumlamayla Kanadalılar tarafından ilk olarak üretildiğini belirterek, "Kanolanın ciddi bir katma değeri var. O yüzden kanola üretimini özellikle kuraklığa dayanıklı bir ürün olarak desteklememizde fayda olduğunu düşünüyorum." dedi.

- "Silivri ile İBB ortaklığı ilçedeki çiçek üretimini 25 kat artırdı"

Pakdemirli, küçükbaş ve büyükbaş üretiminde ciddi artış yaşanan Silivri'yi bazı alanlarda merkez yapabileceklerini belirterek, özellikle çiçek yetiştiriciliğinin 25 kat arttığını söyledi.

Bunun sebebinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan ortak çalışma olduğunu dile getiren Pakdemirli, İzmir Bayındır'da da ciddi çiçek üretimi yapıldığını hatırlattı.

Pakdemirli, "Ancak Bayındır'daki yerel yönetim ile İzmir Büyükşehir Belediyesi aynı partiden olmadığı için Bayındır'a bir delikli kuruş nasip olmaz. Bayındır İstanbul'a, Ankara'ya, Türkiye'nin başka yerlerine ürünlerini satar ancak 50 kilometre ötedeki belediye bir kuruşluk ürün almıyor." diye konuştu.

- "İstanbul'a en büyük armağan Binali Yıldırım"

Pakdemirli, Silivri Belediye Başkanlığını Cumhurbaşkanı İttifakı adayı Volkan Yılmaz'ın kazandığını anımsatarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını da aynı ittifakın kazanması gerektiğini söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İDO Genel Müdürlüğü, milletvekilliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı yaptığını anımsatan Pakdemirli, "Ve Yıldırım şimdi buraya çıkmış gelmiş. İstanbul'a verilecek en büyük armağanın Binali Yıldırım olduğunu düşünüyorum." dedi.

Pakdemirli, seçimin iptal sürecinden bahsederek, artık vatandaş ne derse onun olacağını, trenin kaçmaması gerektiğini bildirdi.

Kendisinin İzmirli bir bakan olduğuna değinen Pakdemirli, 2014 seçimlerinde herhangi bir beklentisi olmadan İzmir'in yararına olacağı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile birlikte çalıştığını aktardı.

Pakdemirli, İzmir'in hiç hizmet alamadığını, İzmir fotoğrafının yıllardır değişmediğini, CHP belediyeciliğinin bir başarısı olmadığını belirterek, belediyenin vatandaşa hizmet gibi bir derdinin de bulunmadığını anlattı.

- Pakdemirli'den muhtarların sorununa anında çözüm

Pakdemirli, Yıldırım'ın tecrübeleri ve hükümete olan yakınlığı nedeniyle İstanbul'un sorunlarını bir telefonla çözebileceğini belirterek, macera aramaya gerek olmadığını söyledi.

İBB seçimlerinden sonra Türkiye'nin 4 yıl seçimsiz bir süreç geçireceğini aktaran Pakdemirli, burada ciddi bir atılım yapılabileceğini vurguladı.

Pakdemirli, konuşması sonrası muhtarların ve diğer katılımcıların sorunlarını dinledi.

Bazı muhtarların Silivri köylerindeki Hazine arazilerine ilişkin sorunları aktarması üzerine Pakdemirli, bu konunun kendi bakanlıkları ile ilgili olmadığını ancak problemi çözebileceklerini söyledi.

Pakdemirli, o anda telefonla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u arayarak muhtarların sorununu kendisine iletti ve Kurum'dan çözüm sözü aldı.

- "Silivri İstanbul'un hayvancılık ve tarım üssü olabilir"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivrililerin, gelecekteki 50-100 yılın en önemli endüstrilerinden olacak tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirterek, İstanbul'da en fazla ekilebilir ve dikilebilir alana sahip ilçe olduklarını söyledi.

Silivri'yi bir tarım kenti haline getirmek istediklerini dile getiren Yılmaz, nüfusu 18 milyona yaklaşan İstanbul'u besleyecek potansiyele sahip olduklarını anlattı.

Yılmaz, Silivri'yi Türkiye'nin ve İstanbul'un hayvancılık ve tarım üssü yapabileceklerini kaydederek, bu konuda hayata geçirmeleri gereken projelerden bahsetti.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz

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