Bakan Pakdemirli'den köylülerin meyve bahçesi projesine tam not

Harun GÖKÇEOĞLU/KADIŞEHRİ (Yozgat), (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, memleketi İzmir'den sonra ilk ziyaretini Yozgat'a gerçekleştirdi. Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, çiftçilerin arazilerini birleştirerek 5 bin 500 dekar alanda oluşturduğu meyve bahçesinde incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli, "Bu modeli ve bunun gibi yatırımları mutlaka çoğaltmamız lazım" dedi.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine helikopterle gelen, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 5 bin 500 dekar alanda oluşturulan meyve bahçesi hakkında bilgi alıp, çiftçilerle sohbet etti. Meyve bahçesini gezen Bakan Pakdemirli, Kadışehri'nde çiftçilerin bir araya gelerek hayata geçirdiği modelin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Yozgat'ın Kabalı köyüne güzel bir örneği görmeye geldik. 5 bin 500 dönüm ve daha evvelden 800 küsur parselin olduğu bir yerdeyiz. Burada şunu görüyoruz. Eskiden köylünün arazilerinden elde ettiği gelir çok düşük. Şu an yüksek bir gelir elde ediyorlar. Tabii göreceli yüksek bir gelir. Dönüm başına 250-300 liraya yakın bir para alıyorlar. Eskiden 10 dönümü bir torba una kiraladıkları arazilerini, normal arpa buğday ekeceklerine şimdi bir şirket vasıtasıyla tüm haklarını bu şirkete devrederek iyi gelir elde ettikleri, güzel bir örneği yerinde incelemeye geldik. Bazı ufak tefek sorunlar var ama genel itibarıyla güzel bir örnek. Bir şeyler yapılmış. Burada yapılanları bizim örnek olarak alıp bu modeli daha nasıl geliştirebiliriz, bu modelle çalışanları Tarım ve Orman Bakanlığı olarak nasıl daha çok rahatlatabiliriz ve destekleyebiliriz; bu proje üzerine çalışmamız lazım. Bakanlığımız burayı biliyor zaten. Ben de kendim görmek istedim."

Bu tür projeler konusunda her türlü desteği vereceklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Desteklerle ilgili önümüzdeki günlerde bir çalışmamız olacak. Bu çalışmayı yaparken, bir araya gelip, birlikte iş yapan işletmelerle ilgili de neler yapabiliriz, onlara nasıl ekstra destek verebiliriz, bunları düşünüyor olacağız, planlıyor olacağız. Bizim sosyolojik olarak köylerimizin de boşalmaması gerekiyor. Bu anlamda aslında güzel bir örnek olmuş. Aynı evden burada çalışanları gördüm. Bu burada özellikle Yozgat'ta Kabalı köyünde bu şartlarda yaşayanlar için büyük bir gelir demek. Büyük bir refah demek. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu modeli ve bunun gibileri mutlaka bizim çoğaltıyor olmamız lazım" dedi.