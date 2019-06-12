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Bakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 12:51 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mevcut desteklemelere ilave olarak, 2019 yılından itibaren, köy evleri elektrik iç tesisatı yenileme, üretimde çalışan orman köylülerinin talep ettiği tomruk çekme vinci, traktör ve motorlu testere alımları için de destek verme kararı aldık" dedi.

Bakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklaması

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mevcut desteklemelere ilave olarak, 2019 yılından itibaren, köy evleri elektrik iç tesisatı yenileme, üretimde çalışan orman köylülerinin talep ettiği tomruk çekme vinci, traktör ve motorlu testere alımları için de destek verme kararı aldık" dedi.
Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü'nce ormanlar ile ormancılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla 'Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması' düzenlendi. Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, TBMM Orman ve Köy işleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, orman sektörünün bütün paydaşlarının bir araya geldiği buluşmanın ormancılık sektörünün ekonomik ve sosyal kapasitesinin artırılması, ticari bir ivmeyle dinamizm kazanması, sektörün taleplerinin alınması, sorunlarının tespit edilmesi ve birlikte çözümler üretilmesi için oldukça önemli olduğunu belirtti. 2003 yılından bugüne kadar; toplam 5 milyon hektardan fazla alanda, yaklaşık 4,5 milyar adet fidanın toprakla buluştuğunu belirten Pakdemirli, yapılan çalışmalar ile Türkiye'nin ormanlık ve yeşil alanlarını en fazla artıran ülkelerden biri olduğunu vurguladı.
127 MİLYONLUK KREDİ VE HİBE DESTEĞİ
Bakan Pakdemirli, vatandaşların özel ağaçlandırma ve özel orman fidanlığı kurma taleplerini teşvik ederek, bugüne kadar 127 milyon lira kredi ve hibe desteği sağladıklarını belirtti. Bakan Pakdemirli, "Tohum ve fidan üretiminde, kapasitemizi 500 milyon adedin üzerine çıkardık ve nesli tehlike altında olan ardıçların fidan üretimini, kimyasal yöntemler kullanmadan, dünyada ilk defa biz başardık" dedi.
'10 MİLYON HEKTAR BOZUK ORMAN ALANIMIZ BULUNUYOR'
Bakan Pakdemirli, özel sektör fidancılığını destekleyerek Türkiye'nin fidan ihracatında söz sahibi ülkeler arasında olmasını hedeflediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:
"Bu doğrultuda, orman alanlarında orman ağacı fidanı yetiştiriciliğinin önünü açıyoruz. Ormanlarımızın devamlılığını güvence altına almak için, 6 milyon hektar alanda 'Genç Meşcere Bakımı Seferberliği' uyguluyoruz. Halen, yaklaşık 10 milyon hektar bozuk orman alanımız bulunuyor. Bu alanları, öncelikle gelir getirici meyveli ağaç türleri ile ağaçlandırmak ve yabani meyveli türleri aşılamak suretiyle rehabilite edeceğiz. Bu sayede, hem ülke ekonomisine, yılda yaklaşık 4 milyar lira ek gelir sağlayacağız, hem de küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşmenin, ülkemiz üzerinde yapabileceği menfi etkilerini en aza indirmiş olacağız."
ORMAN KÖYLÜLERİNE MÜJDE
Bakan Pakdemirli, yaklaşık 6,8 milyon orman köylüsüne verdikleri hibe ve sıfır faizli desteklerle kalkınmalarını sağladıklarını da kaydetti. Pakdemirli, "Mevcut desteklemelerimize ilave olarak, 2019 yılından itibaren, köy evleri elektrik iç tesisatı yenileme, üretimde çalışan orman köylümüzün talep ettiği tomruk çekme vinci, traktör ve motorlu testere alımları için orman köylümüzü destekleme kararı verdik, hayırlı olsun" diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından orman teması ile düzenlenen yarışmada dereceye giren kişilere ödüllerini verdi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklamasıBakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklamasıBakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklamasıBakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklaması

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