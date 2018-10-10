Bakan Pakdemirli'den Rusya'dan kırmızı et ithalatı yanıtı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'nın Türkiye'ye kırmızı et ihraç etmesi talebine ilişkin, "Türkiye farklı bir dine mensuptur. Helal kesim gerekliliklerini ve karantina koşullarını yerine getirdiğiniz zaman neden olmasın." dedi.

Pakdemirli, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev tarafından açılışı yapılan "20. Altın Sonbahar Tarım Fuarı"na katıldı.

Fuar kapsamında düzenlenen Tarım İş Forumu'nda konuşan Pakdemirli, Rusya ve Türkiye'nin iki dost ülke olduğunu belirterek, iki ülke arasında son dönemde gerçekleşen üst düzey temasları önemsediğini söyledi.

Pakdemirli, Türkiye'ye yönelik kısıtlarla ilgili önemli adımlar atıldığını ifade ederek, "Vize muafiyeti de olursa bana göre ticari engellerin önüne geçecek güzellikler getirecek. İki cumhurbaşkanı, birbirini anlayan ve bölgede birbirini destekleyen liderler. TürkAkım'ı ve Akkuyu Nükleer Santrali'ni düşündüğümüzde, dostluğumuz dün olduğu gibi bugün de var, yarın da olacak." diye konuştu.

İki ülkenin birlikte hareket ederek, ham madde, teknoloji ve sanayide çok güzel işler yapacağına inandığını belirten Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa'da birinci olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin, kuru ve yaş sebze ile meyvede çok önemli bir üretici olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti: