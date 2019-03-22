Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması (2)

HALKA SESLENDİ, ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akhisar'daki programı kapsamında Zeytinliova Mahallesi'ni ziyaret edip halka seslendi. 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, iki eksenli bir seçim süreci yaşadıklarını belirterek, "Birinci eksende 24 Haziran'da biz sizden bir vize aldık. O vize Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi, 2023 yılına kadar yönetsin diyeydi. Bu vizenin devamı ve tasdiki için bu seçim çok önemli. Yoksa oy oranlarında herhangi bir erozyon olursa, muhalefet partileri hemen önümüze seçim kozunu koyacak. Türkiye'nin yeni bir genel seçime ihtiyacı yok" dedi.

Bakan Pakdemirli, daha sonra şehir merkezinde Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde esnaf ziyareti yapıp, Akhisar Ziraat Odası'na misafir oldu. AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık'ın da eşlik ettiği ziyarette, ev sahibi Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, günün anısına Bakan Pakdemirli'ye, zeytin ve zeytinyağlarından oluşan bir hediye sepeti sundu.

MANİSA ÜZÜMÜNÜN TESCİLLENDİĞİNİ DUYURDU

Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, "Manisa'dan, bizim topraklarımızdan birisinin bakan olması büyük bir şanstır. Kendisinden güzel havadisler aldık. Özellikle Zeytinliova Mahallesi ziyaretimizde edindiğim bilgiler ışığında, tarımcı sizden biraz daha bir şeyler istiyor. Bu zeytin primi olmayabilir ama desteklerle ilgili birkaç açıklama daha yaparsanız daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Akhisar'da olmaktan dolayı mutlu hissettiğini ifade eden Bakan Pakdemirli ise, "Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu konularla ilgili beklentileri aldık. Bunları bir çalışalım, biraz matematiğini yapalım, inşallah hallederiz diye düşünüyorum. Zeytin üreticisi bizim için önemli. Tabii ki tüm üreticilerimiz önemli ama zeytin üreticimiz özellikle bizim için önemli. Ben bu vesileyle ziraat odaları gibi anlamlı bir yerde ziyaret etmişken bir şey söyleyeyim, Manisa üzümü ile ilgili coğrafi işaret alınmıştır. Bunu da buradan hem Manisalılarımıza hem de Akhisarlılarımıza ve tüm kamuoyumuza müjdelemek istiyorum. Artık bundan sonra sadece üzüm diyarı, 'Manisa Üzümü' olarak coğrafi işaretimiz alınmıştır. Manisa'mıza, Akhisar'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Katkı koyan tüm arkadaşlarımıza bu konuda teşekkür ediyorum ve değerli milletvekillerimize, başkanımıza, herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Pakdemirli ve ekibi, basına kapalı yapılan kısa toplantının ardından Akhisar ilçesinden ayrılarak Gölmarmara ilçesine hareket etti.