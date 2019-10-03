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Bakan Pakdemirli'nin Burkina Faso ziyareti

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 11:14 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "İkili ticaretimize istikrar kazandırmak ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik bütünleşmeyi hızlandırmak için bir serbest ticaret alanı tesis etmemiz gerekmektedir" - "Fındık, incir, üzüm, kayısı, nar, zeytinyağı, elma ve turunçgiller gibi ürünler konusunda Burkina Faso ile ticarete açığız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl Burkina Faso'ya ihracatın 52,7 milyon dolar, söz konusu ülkeden ithalatın ise 8,7 milyon dolar olduğunu belirterek, "İkili ticaretimize istikrar kazandırmak ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik bütünleşmeyi hızlandırmak için bir serbest ticaret alanı tesis etmemiz gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak, çeşitli ziyaret ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Burkina Faso'da resmi temaslarda bulunuyor.

Karma Ekonomik Komisyon Eş Başkanlığı yapan Pakdemirli, havaalanında Burkina Faso Tarım ve Hidro-Tarımsal Kalkınma Bakanı Salifou Ouédraogo tarafından karşılandı.

Pakdemirli, Burkina Faso Ticaret, Sanayi ve El Sanatları Bakanı Harouna Kabore ile yaptığı ikili görüşmede, geçen sene gerçekleştirilen Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu ile Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu toplantılarına Burkina Faso'dan bakan düzeyinde katılım sağlandığını belirtti.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin nisanda Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete değinen Pakdemirli, bu üst düzey temasların, ticari ve ekonomik ilişkileri karşılıklı geliştirmede oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Pakdemirli, Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ticaret hacminin, 2005 yılında yaklaşık 4,2 milyon dolar iken, 2018 yılında 61,4 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "2018 yılı sonu itibarıyla Burkina Faso'ya ihracatımız 52,7 milyon dolar; Burkina Faso'dan ithalatımız 8,7 milyon dolar tutarındadır. İkili ticaretimize istikrar kazandırmak ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik bütünleşmeyi hızlandırmak için bir serbest ticaret alanı tesis etmemiz gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile Türkiye'nin akdedeceği bir Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın, ticaretin yanı sıra diğer ekonomik iş birliği alanlarını da kapsayarak Burkina Faso'nun öncelikli sektörlerini de dikkate alarak, iki ülke arasındaki ticaretin çeşitlendirilmesini esas alan bir yapı tesis edeceğini belirten Pakdemirli, bu kapsamda Türkiye'nin ECOWAS nezdinde anlaşma imzalamasına yönelik girişimlerde Burkina Faso'nun desteğinin önemli olduğunu kaydetti.

- Türkiye'nin güçlü olduğu tarımsal alanlarda iş birliği önerisi

Mevkidaşı Tarım ve Hidro-Tarımsal Kalkınma Bakanı Ouédraogo ile de bir araya gelen Pakdemirli, Türkiye'nin tarım, hayvancılık, çevrenin korunması gibi alanlarda Burkina Faso ile bilgi ve deneyim paylaşımına hazır olduklarını ifade etti.

Pakdemirli, fındık, incir, üzüm, kayısı, nar, zeytinyağı, elma ve turunçgiller gibi ürünler konusunda Burkina Faso ile ticarete açık olduğuna işaret ederek, söz konusu ülkeye pamuk sektörünün gelişmesi konusunda da iş birliği önerisinde bulundu.

İki ülke arasında kurulan ekiplerin tarım ve orman alanında mutabakat zaptları üzerinde çalıştığını da belirten Pakdemirli, iş birliğine katkı sağlayacağına inandığı bu belgelerin en kısa zamanda, mümkünse iki ülke liderlerinin bir araya gelmeleri vesilesiyle imzalanabilmesini temenni etti.

Pakdemirli'nin Burkina Faso ziyareti, Burkina Faso Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Bakanı Harouna Kabore ile eş başkanlık yapacakları yuvarlak masa toplantısı ile devam edecek.

Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Başkanı Ahmet Dal ve Burkina Faso Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mahamadi Savadogo ile iş adamlarının katılacağı toplantıda, yatırımlar konusu ele alınacak.

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Burkina Faso Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaret

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