Bakan Pakdemirli'nin çiftçiye destek açıklamasının yankıları

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim ile arpa ve buğdayda prim desteğinin iki katına çıkarılmasının çiftçiler için sevindirici olduğunu söyledi.

Buluşan, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim ile arpa ve buğdayda prim desteğinin iki katına çıkarılacağı yönünde açıklama yapıldığını anımsattı.

Hangi gübre cinsinde indirim yapılacağının da açıklanması gerektiğini belirten Buluşan, üretici için toprak altı gübre çeşidinin aciliyeti bulunduğunu aktardı.

Gübre satıcılarının takip edilmesi ve yapılan indirimin uygulanması gerektiğini ifade eden Buluşan, şunları kaydetti:

"Üreticimizin yüzde 80'i gübresini almadı, beklemede. Ben bu gübreyi alamazsam ekim yapamam düşüncesiyle bekliyor. Yüzde 15'lere varan indirim sağlanacak olması çok önemli. İndirim, bu yıl mı ya da gelecek yıl için mi geçerli? Bunun da açıklanması gerek. Önemli olan bu. Biz şu anda toprak altı dediğimiz gübreyi düşünüyoruz. Arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğinin yüzde 100 artırılarak önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak belirlenmesi çok güzel bir çalışma. Sezon başında yapılsaydı üretici için daha güzel olacaktı. Şu an 5 kuruş da 10 kuruş da olsa üreticimizin ihtiyacı var."