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Bakan Pekcan: 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 13:47 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketiciye zarar veren uygulamaları gerçekleştiren firma ve kuruluşlar üzerindeki denetimlerini artırdıklarını belirterek, "Bu denetimlerde 2 bin 499 firmada 41 bin 818 ürün denetlendi.

Bakan Pekcan: 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik

Nursima KESKİN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketiciye zarar veren uygulamaları gerçekleştiren firma ve kuruluşlar üzerindeki denetimlerini artırdıklarını belirterek, "Bu denetimlerde 2 bin 499 firmada 41 bin 818 ürün denetlendi. 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik. Ayrıca 680 üründe fiyat etiketinde mevzuata aykırılık bulundu, gramajda oynamalar falan. Bunlarla ilgili her türlü tedbiri almaya, yetkilerimiz ölçüsünde devam ediyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan, 'Yerli Üretim Logosu Tanıtım Toplantısı'na katıldı. İki elin bulunduğu kırmızı renkli logonun gösteriminin yapıldığı toplantıda konuşan Bakan Pekcan, bugünün, Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu söyledi. Türkiye'de üretilen yerli ürünler için logo geliştirdiklerini kaydeden Pekcan, "Böylece vatandaşlarımız etiketlerden burada üretilen ürünlerin ayrımını yapabilecekler. Yerli üretimimize sahip çıkmak, çocuklarımızın zengin geleceğine sahip çıkmaktır. Vatandaşımıza bu ülkede üretilmiş ürünleri gösterecek yerli üretim logosunun hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Kendi ürünlerini tüketmeden kendi tükettiklerini üretmeden ülkelerin zenginleşmesine imkan yok. Varsa da bu kısıtlı ve geçici bir süre olacaktır. Bu ülkede yaptırım yapan, Türkiye'de istihdam yaratan, bize inanan, bizimle beraber ürünlerini burada üreten yabancı firmaların ürünleri de yerlidir. Onların da bizim Türkiye'deki alın terimizin payı vardır. Onlarda da aynı yerli üretim logosu kullanılacaktır. Onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz. Kısacası dünya pazarında rüzgar gibi esen Türk ürünleriyle tüketicimizin gurur duymasını istiyoruz. Kalitesiyle onurlanmasını istiyoruz. Bu topraklarda üretilen ürünleri hep beraber tüketip tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Çünkü yerli üretim zenginliğimiz, mirasımız, gücümüz ve çocuklarımızın mutlu geleceği" diye konuştu.
'18 BİN BAŞVURU YAPILDI'
Bakan Pekcan, son haftalarda iç piyasada spekülasyon oluşturarak, tüketiciye zarar veren uygulamalar sergileyen firma ve kuruluşlar üzerinde denetimleri artırdıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Gerekli önlemleri alıyoruz. Son 2 haftada 'Alo 175 Hattı'na ve dilekçelerde bakanlığımıza yaklaşık 18 bin başvuru yapılmış bulunmaktadır. Bunları değerlendiriyoruz ve anında tedbirlerimizi alıyoruz. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Diğer taraftan tüketicilerimizin fiyat dalgalanmalarından etkilenmemesi için gerek gümrük prosedürleri üzerinde gerekse gümrük vergileri üzerinde değişiklikler yapıyoruz. Vatandaşımızın en temel besim maddesi unun piyasada spekülatif dalgalanmalara maruz kalmaması için de tedbirler aldık. Aslında kelimenin tam anlamıyla halkın ekmeğiyle oynamak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmedik. Bu vesileyle yerli buğdaydan un üreterek ihraç etmek isteyen firmalarımızın ihracatçılarını geçici olarak durdurduk ve bununda başarılı sonuçlarını aldık. Un fiyatlarının aşağı çekilmesine vesile olduk.
Spekülasyon yoluyla üreticimize ve tüketicimize zarar vermek isteyen firmalara ve kuruluşlara engel olacağımızı bununla ilgili her türlü tedbiri alacağımızı bunlara izin vermeyeceğimizin altını bir kere daha çimek istiyorum."
'131 FİRMADA 1296 ÜRÜN İÇİN HAKSIZ FİYAT ARTIŞI TESPİT ETTİK'
Ticaret Bakanı Pekcan, tüketicinin, genellikle market ürünleriyle ilgili şikayetlerinin olduğunu belirterek, "Genelde tüketicinin marketteki ürünlerle ilgili şikayetleri var. Denetleme yaptık tespit yaptık. Bu firmaların savunmalarını istedik gerekli cezayı veriyoruz. Bu konuda hiçbir tolerans göstermiyoruz. Bizim 6 bin 900 TL'den 69 bin TL'ye kadar bunu da 10 katına çıkarma yetkimiz var bu kapsamda da değerlendiriyoruz. Bu denetimlerde 2 bin 499 firmada 41 bin 818 ürün denetlendi. 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik. Ayrıca 680 üründe fiyat etiketinde mevzuata aykırılık bulundu, gramajda oynamalar falan. Bunlarla ilgili her türlü tedbiri almaya yetkilerimiz ölçüsünde devam ediyoruz. Bunun dışında ayrıca stokçularla ilgili de Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla beraber stok kontrolleri üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. O anda cezalarını kesiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bakan Pekcan: 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik

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