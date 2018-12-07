Bakan Pekcan, AA Editör Masası'na konuk oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta kasımda rekor kırdıklarını anımsatarak, "Aralıkta da bunu artırarak, 2018'i rekorla kapatacağız." dedi.

Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

100 Günlük Eylem Planı'nı başarılı ve eksiksiz bir şekilde tamamladıklarını aktaran Pekcan, yeni sistemde bakanlıkların birleştirilmesinin çok olumlu etkilerini gördüklerini söyledi.

Pekcan, hem olaylara ekonomik açıdan bütüncül bir bakış sergileyebildiklerini hem de çok hızlı ve etkin kararlar alabildiklerini ifade ederek, "Doların çok ani hareketler yaptığı ağustos sonu eylül başında, gece 11.30'da hemen bütün birim amirleriyle toplantıdayken karar verip, dış ticaretle ilgili önlem kararı aldık, hemen uygulanmaya başlandı ve 15 dakika içinde kararla uygulama başlamış oldu." diye konuştu.

- Alman Bakandan övgü

Pekcan, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara da değinerek, şöyle devam etti:

"Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier geldiğinde gümrüklerde yaptığımız örnekleri paylaştım. Altmaier, 'Sayın Bakanım, siz bu işi çözmüşsünüz, biz Brexit'i nasıl çözeceğimizi bilmiyorduk. Biz size ekip gönderelim. Biz İrlanda'da sanal gümrüğü nasıl yapacağız diyorduk, siz burada çözmüşsünüz.' dedi. Detaylara girersek, biz yerinde gümrüklemeyi getirdik. Şu an 18 güvenilir firmalarımıza potansiyel suçlu muamelesi yapmıyoruz. Onlar tesislerinde gümrükleme işlemi yapabiliyorlar, gümrüklere uğramadan ihracatlarını gerçekleştirebiliyorlar. Dolayısıyla potansiyel tehdit oluşturan bazı işlemlere daha kaliteli zaman ayırabiliyoruz, daha fazla gözlemleyebiliyoruz, daha fazla inceleyebiliyoruz. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünde 399 firmamız var, 97 firma da bekliyor.""