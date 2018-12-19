- Bakan Pekcan: ABD'nin ek vergisine karşı ilk davayı kazandık )

Tansu Edip GÖKBUDAK-Harun UYANIK, (DHA) DEĞER Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği demir çeliğe uyguladığı ek vergiyle ilgili olarak, "Dünya Ticaret Örgütü'nde demir çelik sektörüyle ilgili oldukça yoğun çalışmalarımız var. ABD yüzde 15 ek vergi koymuştu, yüzde 25 artı yüzde 25’ten önce. İlk davamızı dün kazandık, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türk kültürünü ihraç ettiği ürünler ile yurt dışındaki pazarlara taşıyan yerli markalar ile başarıyla örnek olan kişi ve kurumlar "Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nde bir araya geldi. Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen zirveye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Belma Satır, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ve çok sayıda davetli katıldı. Zirvede toplam 17 marka ödül aldı.

İLK DAVAYI KAZANDIK

Bakan Ruhsar Pekcan, demir çelik firması Tosyalı Holding’e ödül verirken ABD'nin Türkiye'den demir çelik ithalatında uyguladığı ek vergilerle ilgili açıklama yaptı. Pekcan,"“Dünya Ticaret Örgütü'nde demir çelik sektörüyle ilgili oldukça yoğun çalışmalarımız var. ABD yüzde 25 artı yüzde 25'ten önce yüzde 15 ek vergi koymuştu. İlk davamızı dün kazandık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.