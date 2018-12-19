FİNANS

Bakan Pekcan: ABD'ye karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde çok önemli davamızı kazandık

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 16:13 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin petrol borularının sübvanse edildiği iddiasıyla Türk çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergiye ilişkin, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü Uyuşmazlık Paneli'nde açtığı davayı kazandığını söyledi.

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin petrol borularının sübvanse edildiği iddiasıyla Türk çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergiye ilişkin, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü Uyuşmazlık Paneli'nde açtığı davayı kazandığını söyledi. Bakan Pekcan, "Böylece ülkemizin menfaatlerini korumaya kararlı olduğumuzu, Dünya Ticraet Örgütü sistemine olan güven ve inancımızı yinelemiş olduk" dedi.
Bakan Ruhsar Pekcan, ABD'nin uzun süredir Türkiye'ye, menşeli petrol borularında sübvansiyon olduğu iddiasıyla ihracata yüzde 15’e varan oranda telafi edici vergi uyguladığını söyledi. Bakan Pekcan, Türkiye'nin talebiyle ABD’ye karşı kurulan 'ABD-Çeşitli Tüp ve Borulara Uygulanan Telafi Edici Önlemler' paneli nihai raporunun dün Dünya Ticaret Örgütü tarafından yayımlandığını hatırlattı. Raporda Türkiye'nin tüm iddialarının haklı bulunduğunu kaydeden Bakan Pekcan şöyle dedi:
"ABD’nin petrol ve hat boruları ihracatımıza uyguladığı telafi edici vergilerin, Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarına ve kurallarına aykırı olduğu teyit edildi. Böylece, ABD’ye karşı Dünya Ticaret Örgütü Uyuşmazlık Paneli'nde bu çok önemli ve haklı davamızı kazanmakla, çelik ihracatçılarımız ve ülkemizin menfaatlerini korumaya kararlı olduğumuzu, Dünya Ticaret Örgütü sistemine olan güven ve inancımızı da yinelemiş olduk. Panel, ABD’nin Panel’in değerlendirmesi dışında bırakmaya çalıştığı konuların neredeyse tamamını çalışma alanında kabul etmiştir."
OYAK, ERDEMİR, İSDEMİR KARARI
ABD’nin OYAK, ERDEMİR ve İSDEMİR’e ilişkin kamu kurumu tespitiyle ilgili olarak, davaya konu edilen 4 soruşturma sürecinde de OYAK, ERDEMİR ve İSDEMİR’e yönelik kamu kurumu bulgularının usulüne uygun yapılmadığı, ayrıca, 'kamu kurumu' tespitlerini gerekçelendiremediğine hükmedildiğini kaydeden Bakan Pekcan, "Panel, söz konusu kurumlar tarafından soruşturmaya tabi firmalara fayda sağlanıp sağlanmadığı hususunda, ABD’nin bu firmaların kamu kurumu olduğuna dair iddialarını usulsüz ve hukuki dayanaktan yoksun bulduğundan, karar vermeye gerek görmemiştir. Panel, ABD’nin OYAK, ERDEMİR veya İSDEMİR tarafından sübvansiyon verildiği ya da sübvansiyon programı uygulandığı yönünde kararıyla ilgili olarak, şikayete konu edilen sübvansiyon soruşturmalarında belirli bir sübvansiyonun mevcudiyetinin ABD tarafından ortaya konulmadığını da kararlaştırmıştır" diye konuştu.
'DEMİR ÇELİK ÜRETİCİLERİMİZİN MENFAATLERİNİ KORUMAYA KARARLIYIZ'
ABD’nin sübvansiyona tabi ithal ürünlerle, sübvansiyona tabi olmayan ithal ürünleri birleştirerek zarar tespiti yapmasıyla ilgili olarak da Panel'in ABD’yi haksız bulduğunu bildiren Bakan Pekcan, şöyle konuştu:
"Bu sonuçlar çerçevesinde Panel, ABD’ye mevcut ticari önlemlerini Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları çerçevesindeki yükümlülükleriyle uygun hale getirmesini tavsiye etmiştir. Öte yandan ABD’nin geçtiğimiz aylarda ülkemizle birlikte 9 ülkenin demir çelik ürünleri ihracatına yönelik olarak uygulamaya başladığı ilave gümrük vergilerine karşı, Dünya Ticaret Örgütü'nde başlattığımız Anlaşmazlıkların Halli sürecinde, Panel Heyeti'nin oluşturulması aşamasına gelinmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak bu süreci de dikkatle takip ediyor ve yönetiyoruz. Bakanlık olarak demir çelik üreticilerimizin menfaatlerini Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde korumaya kararlıyız."

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