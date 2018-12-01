Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracatı gerçekleşti

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen ay 15,5 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracatının gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 'Kasım Ayı Dış Ticaret, Ticaret, Esnaf ve Kooperatiflere İlişkin Geçici İdari Verilerine' göre, geçen ay ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,49 artarak 15 milyar 532 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Bakan Pekcan, "Böylece geçen ay itibarıyla ihracatımız 15,5 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaştı. İhracatımızda bir rekor da son 12 aylık dönem itibarıyla geldi. Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde 7,8 artışla 168 milyar 77 milyon dolara yükselirken, bu rakam da Cumhuriyet tarihinde ulaştığımız en yüksek yıllık ihracatımız oldu. Ülkemizin küresel ticaretteki rekabetçi gücünü artırmak için sürdürdüğümüz çalışmaların sonuçlarını görmek memnuniyet vericidir. 2018 yılı ihracatta rekorlar yılı olarak geçmeye devam ediyor. Yeni Ekonomi Programı'nda öngörülen yıl sonu ihracat değeri olan 170 milyar dolar hedefine ulaşacağımıza inancımız tamdır. Diğer taraftan Kasım ayında ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 azalarak 16 milyar 136 milyon dolar seviyesine geriledi. 2017 yılının Kasım ayında yüzde 69 olarak gerçekleşen ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise 2018 yılının Kasım ayında yüzde 96,3 düzeyine yükseldi" dedi.

'CARİ AÇIKTA İYİLEŞME DEVAM EDECEK'

Dış ticaret açığının da bu gelişmeler ışığında yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,5 azalarak 605 milyon dolara gerilediğini kaydeden Bakan Pekcan, "Dış ticaret açığımızdaki bu iyileşmenin olumlu etkilerini cari açığımızdaki iyileşmeyle de görüyoruz. Bu kapsamda, son 5 ayda azalan dış ticaret açığının Kasım ve Aralık aylarında da aynı eğilimi sürdüreceği öngörülmektedir. Böylece, Temmuz ve Ağustos aylarında gerilemeye başlayan cari açık Eylül ayında fazla verirken, Ekim ve Kasım aylarında da cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde mal ve hizmet ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize verilen desteklerle beraber Ar-Ge faaliyetlerinde yoğunlaşacak üretim yapımızla dış ticaret dengemizin daha da iyileşeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

TÜRK LİRASI İLE DIŞ TİCARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Türk Lirası'nın dış ticaretteki kullanımını artırmak üzere çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda da tüm paydaşların katılımıyla çalıştaylar düzenliyoruz. Kasım ayı itibarıyla milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 174 olurken aynı dönemde 110 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirdik. Kasım ayında Türk Lirası ile yapılan ticaretin hacmi, 4,8 milyar TL'si ihracat, 5,3 milyar TL'si ithalat olmak üzere toplam 10,1 milyar TL'ye ulaştı. Ticaret Bakanlığı olarak bir taraftan destek mevzuatımızı sadeleştiriyoruz bir taraftan da firmalarımızın bu destekleri tanımasını ve faydalanmasını kolaylaştırıyoruz. Vizyonumuz, kolay desteklerimizle daha fazla kadın girişimcimizi, KOBİ'lerimizi, esnaf ve sanatkârlarımız ile genç girişimcilerimizi küresel pazara açmak, onları ihracatçı hale getirmek; böylece ihracatı tabana yaymaktır."

'AKTİF FİRMA SAYISINDAKİ ARTIŞ EKONOMİYE GÜVENİ GÖSTERİYOR'

Türkiye'de faaliyet gösteren aktif firma sayısının Kasım ayında 1 milyon 896 bine ulaştığını bildiren Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Bu yılın başından beri firma sayımızın 99 bin artması, ticaret erbabımızın güçlü ekonomimize duyduğu güvenin bir göstergesi oldu. Ülkemiz, Dünya Bankası tarafından yayımlanan 'Doing Business' raporunda 17 sıra yükselerek 190 ülke içinde 43'üncü olmuştur. Aynı raporun dış ticaret bölümünde ise ülkemiz 29 sıra birden yükselerek 42'nci sırada yer almıştır. Önümüzdeki dönemde, hem iç ticarette hem dış ticarette hem de gümrüklerde çağın bir gereği olan dijitalleşme ve mevzuat sadeleştirmesi alanındaki çalışmalarımızla, Türkiye'yi dünyanın en kolay ticaret yapılan, en kolay iş yapılan ülkeler ligine yükseltmeyi planlıyoruz. Bakanlık olarak yeni dönemde yüksek katma değerli; teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya dayalı ihracatın teşvik edilmesini ve böylece ülkemizi yüksek gelirli ülkeler sınıfına eriştirmeyi hedefliyoruz. Yeni pazarlarda, yükselen sektörlerde daha aktif olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin dış ticaretteki gücünü artırmak için kamu-özel-STK iş birliği ile çalışmalarımıza devam edeceğiz."

