FİNANS

Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru gerçekleşti

FİNANS HABERLERİ  | 04.01.2019 14:20 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Küresel anlamdaki tüm olumsuz gelişmelere rağmen 2018 yılı fili ihracatımız yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru gerçekleşti

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Küresel anlamdaki tüm olumsuz gelişmelere rağmen 2018 yılı fili ihracatımız yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bizler için asıl önemli olan, yakaladığımız bu fiili ihracat rakamının aynı zamanda fili Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru olmasıdır" dedi.
Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği '2018 yılı ihracat değerlendirme toplantısı'nda konuşan Bakan Pekcan, küresel ekonomide finansal gelişmelerin dolaylı olarak üretim ve ihracatı etkilediğini vurguladı. Bakan Pekcan, "Küresel anlamdaki tüm olumsuz gelişmelere rağmen 2018 yılı fiili ihracatımız yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bizler için asıl önemli olan, yakaladığımız bu fiili ihracat rakamının aynı zamanda fiili Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru olmasıdır. 2017 yılına göre ihracatımız 11 milyar dolar artmıştır. Bir önceki ihracat rekor yılı olan 2014 rakamlarına göre de 10,5 milyar dolar artırmış bulunmaktayız" dedi.
Mart ayında milli gelir açıklandığında, ülke ihracatının milli gelir oranında da tarihi bir zirve yakalamasını beklediklerini belirterek, "Bu şu manaya geliyor; Türkiye her zamankinden daha fazla dünya ekonomisine açık, dünya ekonomisine her zamandakinden daha fazla entegredir. Ticaret savaşlarının görüldüğü 2018 yılında ihracatımızın güçlü performansı Türkiye ekonomisi için çok önemli bir destek olmuştur. 2018 yılının ilk 9 ayında yüzde 4,5 olarak gerçekleşen büyümeye net ihracatın katkısı yüzde 1,7 olmuştur" diye konuştu.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA, EN FAZLA İTHALAT RUSYA'DAN
Bakan Pekcan, Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyanın küresel ticaret savaşı belirsizlikleriyle mücadele ettiği bir dönemde ihracat pazarlarındaki gücünü korumaya devam ettiğini kaydeden Bakan Pekcan, "Dış ticarette sadece potansiyelimizi güçlendirmiyor, aynı zamanda dünyanın birçok yerine erişmeyi başarıyoruz. Aralık ayı ile birlikte yıl genelinde ihracatçılarımızın ulaştığı pazar sayısı 242’ye ulaştı. Aralık ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artışla 6 milyar 574 milyon dolara yükselirken, 2018 yılının tamamında Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız ihracat ise yüzde 13,7 artışla 84,1 milyar dolar oldu. Yine Aralık ayında Afrika kıtasına yaptığımız ihracat yüzde 22,5 artış gösterirken, yılın tamamında Afrika kıtasına yapılan ihracat yüzde 23,9 arttı" dedi.
Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye'nin dünya ile ticari ilişkilerini uzun vadede dengeli bir yapıya kavuşturarak, dış finansman ihtiyacını kademe kademe azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru gerçekleştiBakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru gerçekleşti

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
İş dünyası Albayrak'ın açıklayacağı destek paketini bekliyorİş dünyası Albayrak'ın açıklayacağı destek paketini bekliyor
Sanayici rekor kırdı, esnaf düşüşle kapattıSanayici rekor kırdı, esnaf düşüşle kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dev şirkette büyük kayıp!

Dev şirkette büyük kayıp!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TİM/Gülle: 2019’da 182 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız

TİM/Gülle: 2019’da 182 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız

BİSAM: Aralık'ta açlık sınırı yüzde 1.77 artışla 1,950 lira

BİSAM: Aralık'ta açlık sınırı yüzde 1.77 artışla 1,950 lira

İş dünyası Albayrak'ın açıklayacağı destek paketini bekliyor

İş dünyası Albayrak'ın açıklayacağı destek paketini bekliyor

Sanayici rekor kırdı, esnaf düşüşle kapattı

Sanayici rekor kırdı, esnaf düşüşle kapattı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Kasım’da yüzde 74.7 arttı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Kasım’da yüzde 74.7 arttı

Mali olmayan şirketlerin katma değerdeki payı yüzde 58.4'e çıktı

Mali olmayan şirketlerin katma değerdeki payı yüzde 58.4'e çıktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.