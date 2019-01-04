Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru gerçekleşti

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Küresel anlamdaki tüm olumsuz gelişmelere rağmen 2018 yılı fili ihracatımız yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bizler için asıl önemli olan, yakaladığımız bu fiili ihracat rakamının aynı zamanda fili Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru olmasıdır" dedi.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği '2018 yılı ihracat değerlendirme toplantısı'nda konuşan Bakan Pekcan, küresel ekonomide finansal gelişmelerin dolaylı olarak üretim ve ihracatı etkilediğini vurguladı. Bakan Pekcan, "Küresel anlamdaki tüm olumsuz gelişmelere rağmen 2018 yılı fiili ihracatımız yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bizler için asıl önemli olan, yakaladığımız bu fiili ihracat rakamının aynı zamanda fiili Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru olmasıdır. 2017 yılına göre ihracatımız 11 milyar dolar artmıştır. Bir önceki ihracat rekor yılı olan 2014 rakamlarına göre de 10,5 milyar dolar artırmış bulunmaktayız" dedi.

Mart ayında milli gelir açıklandığında, ülke ihracatının milli gelir oranında da tarihi bir zirve yakalamasını beklediklerini belirterek, "Bu şu manaya geliyor; Türkiye her zamankinden daha fazla dünya ekonomisine açık, dünya ekonomisine her zamandakinden daha fazla entegredir. Ticaret savaşlarının görüldüğü 2018 yılında ihracatımızın güçlü performansı Türkiye ekonomisi için çok önemli bir destek olmuştur. 2018 yılının ilk 9 ayında yüzde 4,5 olarak gerçekleşen büyümeye net ihracatın katkısı yüzde 1,7 olmuştur" diye konuştu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA, EN FAZLA İTHALAT RUSYA'DAN

Bakan Pekcan, Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyanın küresel ticaret savaşı belirsizlikleriyle mücadele ettiği bir dönemde ihracat pazarlarındaki gücünü korumaya devam ettiğini kaydeden Bakan Pekcan, "Dış ticarette sadece potansiyelimizi güçlendirmiyor, aynı zamanda dünyanın birçok yerine erişmeyi başarıyoruz. Aralık ayı ile birlikte yıl genelinde ihracatçılarımızın ulaştığı pazar sayısı 242’ye ulaştı. Aralık ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artışla 6 milyar 574 milyon dolara yükselirken, 2018 yılının tamamında Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız ihracat ise yüzde 13,7 artışla 84,1 milyar dolar oldu. Yine Aralık ayında Afrika kıtasına yaptığımız ihracat yüzde 22,5 artış gösterirken, yılın tamamında Afrika kıtasına yapılan ihracat yüzde 23,9 arttı" dedi.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye'nin dünya ile ticari ilişkilerini uzun vadede dengeli bir yapıya kavuşturarak, dış finansman ihtiyacını kademe kademe azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

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