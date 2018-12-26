FİNANS

Bakan Pekcan: Dönüşümü yakalayan ülkeler gelişecek

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 14:45 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünya ekonomisi dijital bir dönüşüm içerisinde.

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünya ekonomisi dijital bir dönüşüm içerisinde. Bu dönüşümü kaçırmamalıyız. Unutmayalım ki dönüşümü yakalayan ülkeler gelişecek ve refahını sağlayacaktır" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) düzenlediği 'TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi-TOBB Ticaret Odaları Konseyi Müşterek Toplantısı'na Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gülseren Baran katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, ekonomik ilerlemeyi sağlamak adına yapılması gerekenleri anlattı. Hedeflerinin ticaret ve üretim mekanizmalarını gelişen, dönüşen dünyaya entegre etmek olduğunu ifade eden Pekcan, şöyle dedi:
"Bugün burada özel sektörün birlikten doğan gücü olan odalarımızın sorunlarını, talep ve önerilerini dinlemeye geldik. Bugün küresel ekonomide önemli dönüşümler gerçekleşmektedir. Bu dönemde doğru politikalar geliştirmek, alternatif piyasalara yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorundayız. Yine dünya ekonomisi dijital bir dönüşüm içerisinde. Bu dönüşümü kaçırmamalıyız. Unutmayalım ki dönüşümü yakalayan ülkeler gelişecek ve refahını sağlayacaktır. Bu çağın gerekliliklerini yerine getiremeyenler çok şey kaybedecektir. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi orta gelirli ülkeler seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkmaktır. Bu yolda üç temel hedefimiz bulunmaktadır; Tasarımı ve markalaşmayı geliştirmek, iç ticaret, dış ticaret ve gümrükte dijitalleşmeyi sağlamak ve e-ticareti ön plana çıkarmak, üretimde ise yeni teknolojileri yakalamaktır."
ATO Başkanı Gülseren Baran ise 2018 yılının Türkiye için zor bir yıl olduğunu belirterek, "Son 15 yılda olumlu bir büyüme grafiği sergileyen ekonomimiz sancılı coğrafyasında güven adası haline geldi. Ekonomik alanda saldırılarla yıpratılmaya çalışıldı. Kur merkezli saldırılar, döviz ve faizin yükselmesine neden oldu. Hükümetin aldığı önlemler, attığı adımlarla fırtına duruldu. Piyasalar sakinleşmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın piyasaları canlandırmak için açıkladığı vergi indirimleri sektörlere nefes aldırdı. Konkordato gibi hayati önemi olan konularda da önemli yasal değişiklikler yapıldı. SGK borçlarını 13 yıldır ödeyen; ancak son dönemde ödeyemeyenler için yeni ödeme imkanı sağlayacak tebliğ yayınlandı. Ülkemiz ekonomisi geçmişte yaşadığı sıkıntılı süreçleri aştı ve her seferinde daha da güçlenerek çıktı. Bugün yaşadığı süreçten güçlenerek çıkacağından şüphemiz yok" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBülent Ersoy mekan bastı!Bülent Ersoy mekan bastı!
Bahçıvan: Kamu bankaları dışındakiler kepenkleri kapatmış vaziyetteBahçıvan: Kamu bankaları dışındakiler kepenkleri kapatmış vaziyette
'İklim değişiklikleri üzümü vurdu''İklim değişiklikleri üzümü vurdu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Artık paralı olacak! Sigaralar...

Artık paralı olacak! Sigaralar...

Yüzde 25'lik indirim müjdesi!

Yüzde 25'lik indirim müjdesi!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

Öğretmene 'doğu' müjdesi

Öğretmene 'doğu' müjdesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçıvan: Kamu bankaları dışındakiler kepenkleri kapatmış vaziyette

Bahçıvan: Kamu bankaları dışındakiler kepenkleri kapatmış vaziyette

'İklim değişiklikleri üzümü vurdu'

'İklim değişiklikleri üzümü vurdu'

Çiçek sektörüne Noel ve yılbaşı dopingi

Çiçek sektörüne Noel ve yılbaşı dopingi

Tarvenn, BTM girişimcisine 1.4 milyon lira yatırım yaptı

Tarvenn, BTM girişimcisine 1.4 milyon lira yatırım yaptı

Sosyal koruma kapsamında maaş alanlar 13 milyonu geçti

Sosyal koruma kapsamında maaş alanlar 13 milyonu geçti

Sektörel güven hizmet ve perakendede arttı, inşaatta düştü

Sektörel güven hizmet ve perakendede arttı, inşaatta düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.