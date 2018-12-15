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Bakan Pekcan: Elektronik ticarette 'Güven Damgası' uygulaması başladı

FİNANS HABERLERİ  | 15.12.2018 12:39 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan, elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla oluşturulan 'Güven Damgası' uygulamasının devreye girdiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan, elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla oluşturulan 'Güven Damgası' uygulamasının devreye girdiğini açıkladı.
Bakan Ruhsar Pekcan, tacir ve sanayicilerin üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) güven damgası sağlayıcı olarak yetkilendirildiğini, bu kapsamda TOBB tarafından e-ticaret sitelerine güven damgası verileceğini belirtti. Bakan Pekcan, güven damgası ile internet kullanıcılarının çevrimiçi alışveriş yapmalarının önündeki engellerden olan güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişelerin giderileceğini belirterek, "Güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaretin geliştirilmesi amacıyla kurulan güven damgası sistemi sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla internet üzerinden alışveriş yapabilecektir. Sisteme gönüllülük esasına göre dâhil olmak isteyen e-ticaret siteleri, 'Güven Damgası Sağlayıcıya' (GDS) www.guvendamgasi.org.tr sitesi üzerinden başvuruda bulunacaklar" dedi.
'VATANDAŞLARIMIZ KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDECEK'
‘Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’de yer alan güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyduğu tespit edilen e-ticaret sitelerine GDS tarafından güven damgası tahsis edileceğini ifade edilen Bakan Pekcan, "Böylece güven damgasını internet sitesinde gören vatandaşlarımız, e-ticaret sitesinin belirli standartları yerine getirdiğini, tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davrandığını, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissedecektir" diye konuştu.
'BİLGİ GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK'
Elektronik ticaret faaliyetinde bulunanların, internet sitelerinin ve mobil platformların güvenliğini, bilgilerin yalnızca internet sitesi ve alıcı tarafından görülmesini sağlayan, yani üçüncü kişilerin siteye girilen bilgilere erişimini engelleyen sistemlerle sağlayacaklarını belirten Bakan Pekcan, şöyle devam etti:
"Ayrıca, belirli aralıklarla yapılan sızma testleriyle de varsa güvenlik açıkları tespit edilebilecek, vatandaşlarımız herhangi bir zarar görmeden bu açıklar düzeltilebilecek ve güven damgasına sahip olan sitelerin güvenliği tam anlamıyla sağlanmış olacak. Güven damgasına sahip e-ticaret siteleri, alıcıların siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerini telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunacak, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayacak. Öte yandan, e-ticaret sitelerinde elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görseller gibi birçok ayrıntıya yer verilecek, alıcıya kargo takip imkanı sunulacak. Bu gibi uygulamalarla hizmet kalitesinin arttırılması sağlanacak."
'E-TİCARET SİTELERİ DENETLENECEK'
Güven Damgası Sağlayıcısı tarafından, güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerinin denetleneceğini belirten Bakan Pekcan, "Güven Damgası sistemine dahil olan firmalar ile vatandaşlarımız arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlanabilmesine yönelik çevrim içi şikayet sistemi ile e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıkların hızlı ve etkin çözümlenebilmesi sağlanacaktır. Güven Damgası Sağlayıcı'ya, uluslararası güven damgası kuruluşlarından en az birine üye olma şartı getirilmiştir. Böylece, bu kuruluşların uluslararası geçerliliği olan logoları güven damgası alan işletmeler tarafından kullanılabilecek; işletmelerimizin yeni pazarlara açılması ve yeni müşterilere ulaşması kolaylaşacak, uluslararası güvenilirliği tesis edilecek, uluslararası rekabet gücünün ve elektronik ticaret hacminin arttırılması sağlanacaktır" diye konuştu.

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