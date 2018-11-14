Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, kredi ve kefalet kooperatiflerince uygulanan gecikme faizlerinde yapılan indirime ilişkin konuştu. Bakan Pekcan, ''Yapılan değişiklikle kooperatif tarafından uygulanacak gecikme faiz oranının üst sınırı 1 aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16, 1 aydan fazla gecikmelerde yüzde 20'ye çekilerek esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecektir. Esnaf ve sanatkârlardan borçlu bulunanlar ve bunların kefilleriyle beraber toplamda 250 bin kişinin, bu şartlarda 1 milyar 500 milyon liraya ulaşan borçlarının yaklaşık 300 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olacak'' dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığın konferans salonunda, kredi ve kefalet kooperatiflerince uygulanan gecikme faizlerinde yapılan indirime ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Esnaf ve Sanaatkârlar Kredi Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Başkanı Abdülkadir Akgül ile çok sayıda davetli katıldı. Akgül, programdaki konuşmasında esnaf ve sanatkârlara kullandırılan 31 milyar liranın Türkiye'nin içerisinde bulunduğu süreçte küçük esnafı ayakta tuttuğunu belirterek şöyle konuştu:

''Türkiye ekonomisinin alt kesimlerinde şu anda dimdik ayakta kalmaları sağlanmıştır. Bunun için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimize sonsuz teşekkür ederiz. Her ne durumda olursa olsun hükümetimizin ve devletimizin içerisinden geçmiş olduğu bu kadar sıkıntılı bir döneme rağmen faizlerimizde oynama yaptırmamıştır. Küçük esnaf ve sanatkârın piyasa faizlerin en yüksek seviyeye çıktığı dönemde dahi yüzde 5'te bırakmış, küçük esnaf ve sanatkârın çarkının dönmesinde büyük katkı sağlamıştır. Şu anki Ticaret Bakanımız da bundan önceki tüm bakanlar gibi esnaf ve sanatkârın dostu olmuşlardır. Bakanımızı yeni yeni tanımaya başladık. İnşallah Sayın Bakanımız da esnaf kesiminin bu tarafını yavaş yavaş tanıyacaktır. Ama biz kendisini şöyle tanıdık: Eğer düzgün çalışırsanız, doğru çalışırsanız hep yanınızdayım. Yasal düzenlemelerinizi yaparım. Bütün çalışmalarınıza ortak olurum, destek olurum. Ama stokçuluk ve fırsatçılık yaparsanız, doğru çalışmazsanız kafanızı ezerim; biz böyle tanıdık. Esnafımız da ona göre adımını atmalı."

PEKCAN: KREDİLERDE İYİLEŞTİRME YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ Bakan Ruhsar Pekcan ise konuşmasında, talepleri mümkün olduğu kadar geciktirmeden yerine getirmek için bundan sonrada gayret sarf edeceklerini belirterek, "Bu kredinin kullandırılmasına aracılık eden kredi kefalet kooperatifleri çok önemli bir görev yapmaktadır. Bugün itibarıyla Türkiye'nin her tarafında bin civarında kredi kefalet kooperatifleri yaklaşık 1,7 milyon esnaf ve sanatkârımıza hizmet götürmektedir. Kredi kefalet kooperatifleri aracılığıyla yüzde 4 ve yüzde 5 civarında değişen faiz oranlarıyla kredi vermekteyiz. 1 yılı aşan kredilerde bu yüzde 5 olmaktadır. Kredi üst limitlerini de işletme kredileri için 200 bine, yatırım kredileri için de 500 bine çıkarmış bulunuyoruz. Bugün bütün bu adımlarımızı esnaf ve sanatkârlarımızın da benimsediği kredilerin gelişmelerinden de anlayabiliyoruz. Bugün itibariyla 30,6 milyar lira kredi bakiyesi bulunmaktadır ve bütçe imkanlarımız doğrultusunda esnaf ve sanatkârların kullandıkları kredi şartlarında iyileştirme yapmaya devam edeceğimizi de önemle vurgulamak isterim'' dedi.