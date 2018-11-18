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Bakan Pekcan: Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz (2)

FİNANS HABERLERİ  | 18.11.2018 21:51 | Son Güncelleme

TRAKYA BÖLGE TOPLANTISINA KATILDI Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Trakya Bölge Toplantısı'na katıldı.

TRAKYA BÖLGE TOPLANTISINA KATILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Trakya Bölge Toplantısı'na katıldı. Bakan Pekcan'ın yanı sıra toplantıda bölge borsa ve oda başkanları ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu yer aldı.

Edirne'nin ticaret anlamında rakamlarını kontrol ettiğini ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın istihdamında Türkiye ortalamasının yüzde 10 üzerinde, karşılıksız çek konusunda ise Türkiye ortalamasının yüzde 28 gerisinde olduğunu söyledi. Bunun çok sevindirici olduğunu kaydeden Bakan Pekcan, ihracat konusunda ise Gaziantep şehri ile kıyaslayıp şunları söyledi:

"Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'ye ihracat olarak baktığımızda bu yakışmıyor. Gaziantep tek başına 7 milyar dolar ihracat yapıyor. Avrupa topluluğuna yapıyor. Siz burada kapısındasınız, bunu kullanın. Bizden istediğiniz bir şey varsa, gelin şikayet edin. Biraz iş insanımızın daha aktif olmasını bekliyoruz. Çok memnun oldum, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan gelip burada alışveriş ediyorlar. Edirne esnafı biraz daha hayatından memnun ama odalarımızın aktif ve ihracatçı olmalarını bekliyoruz. Biz Türkiye genelinde ihracat destek ofisleri açıyoruz. İhracat nasıl yapılır eğitimler veriyoruz. Edirne listede yoktu, onu da listeye ekliyoruz. Lütfen ihracatçı olun. Tasarıma, markalaşmaya, teknolojiye ağırlıklı ürün ihracatında bizde arkanızdayız."

Ticaret Bakanlığı olarak ihtisas serbest bölgeler kurulması için mevzuat çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bakan Pekcan, "Buralarda yazılım, bilişim ki Edirne'nin aldığı destek 88 bin lira yazılım desteği Trakya Üniversitesi'nde. Genç arkadaşlarımızı destekliyoruz. Bu ihtisas serbest bölgelerine davet ediyoruz onları. Buralarda onların ihracata yönelik çalışmalarında teşvikler vereceğiz" diye konuştu.

Trakya Bölge toplantısı açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.

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