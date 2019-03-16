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Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

FİNANS HABERLERİ  | 16.03.2019 16:35 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen ocak ve şubat aylarında dış ticaret açığının 10.8 milyar dolar aşağı çekildiğini söyledi.

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen ocak ve şubat aylarında dış ticaret açığının 10.8 milyar dolar aşağı çekildiğini söyledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir’e geldi. Vali Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret eden Bakan Pekcan ardından ‘esnaf buluşması’ kapsamında şoförler ve otomobilciler odası sosyal tesislerine geçti. Burada konuşan Bakan Pekcan, marketlerde yöresel ürünlere yer verilmesi zorunluluğunu hatırlatarak, marketlerin kendi markalarıyla ürün satışlarına da bir oran getirildiğini ifade söyledi. Pekcan, “Perakende yasasının güncellenmesiyle ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Artık marketlerde yöresel ürünlere yer verilmesi zorunluluğu getirdik. Belirli bir raf oranını yöresel ürünlere ayıracak. Bunun dışında marketlerin sadece kendi markalarıyla ürün satışına izin vermeyeceğiz. Ona da bir oran getireceğiz, üreticiler kendi markalarıyla üretim yapabilsinler. Önce Türkiye’de rekabetçi olabilsinler, biz onları dünyaya açalım, ihracat yapabilsinler. Dünyaya rekabetçi olabilsinler. Perakende bilgi sistemiyle ilgili bir yazılım sistemi başlattık. Ben göreve geldikten sonra, umuyorum sonbahara kadar hazır olur. Zaten bundan sonra işletmenin açılışı kapanışı bütün kurumlarla irtibatı bu program üzerinden yapılacak. Ruhsatlar da bu program üzerinden verilecek. Yani ‘bu onun arkadaşı, bu akrabası, şuna bir öncelik verelim şurada açıversin’ olmayacak. Sistem izin verecek, izin verirse açabilecek. Bunu da en kısa zamanda çözmüş olacağız” dedi. ‘DIŞ TİCARET AÇIĞI 10.8 MİLYAR DOLAR AZALDI’ Bakanlık olarak ihracata çok önem verdiklerini ve bu konuda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Ticaret Bakanı Pekcan, geçtiğimiz ocak ve şubat aylarında dış ticaret açığını 10.8 milyar dolar aşağı çekildiğini söyledi. Bakan Pekcan, “Bakanlık olarak ihracata çok önem veriyoruz. Dış ticaret açığımızın azalmasına da önem veriyoruz. Dış ticaret açığının kapanmasıyla Türkiye’nin dış finansman açığının azalmasına hizmet ediyoruz. Biz 2018 yılında 168 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık ki bu Cumhuriyet tarihinin rekoruydu. 2019 yılının ilk 2 ayında da çok iyi gidiyoruz, üstelik dünya ekonomisi küçülürken, dünyadaki küresel ticaret küçülürken bunu yapmayı başarıyoruz. Sadece ocak ve şubat aylarında biz dış ticaret açığını 10.8 milyar dolar aşağı çekerek Türkiye’nin dış finansman açığını 2018’e göre 10.8 milyar dolar azaltmış bulunuyoruz. Bu rakamla sadece dış finansman ihtiyacını azaltmıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin büyümesine de olumlu katkı veriyoruz. 2018 yılında dış ticaretin büyümeye katkısı üçüncü çeyrekte 6.73, dördüncü çeyrekte 9.70. Zaten dış ticaretin milli gelire oranı ilk defa yüzde 50’ye ulaştı. Halbuki küresel ekonomi de dış ticaretin milli gelire oranı 1990’larda yüzde 38’lerde, 2008 yılında yüzde 61 ama 2018’de yüzde 58. Yani küresel ticaretin, küresel ekonomideki payı azalıyor” şeklinde konuştu. Ticaret Bakanı Pekcan, konuşmasının ardından bir otelde düzenlenecek olan bölgesel istişare toplantısına geçti.

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Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildiBakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi
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