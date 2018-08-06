Bakan Pekcan, İSO heyetini kabul etti

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) toplantı salonunda gerçekleşen kabulde, Bahçıvan başkanlığındaki İSO heyeti ile bir araya geldi.
Kabul sırasında kısa bir açıklama yapan Pekcan, İSO ile istişareye, İSO'nun önerilerine her zaman açık olduklarını belirterek, "Sizin üretmeniz, kapasite artırmanız, yeni yatırım yapmanız lazım ki ihracat yapabilelim, ülkenin döviz kazandırıcı hizmetlerini artırabilelim. Yolumuz ortak, yolumuza daha güçlü devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
DEİK Başkanı Nail Olpak ve İSO Meclisi Başkanı Zeynep Bodur Okyay'ın da hazır bulunduğu görüşmenin ikinci kısmı basına kapalı gerçekleştirildi.
Dolar yeni rekor kırdı! Dakikalar içinde rekor kırdı
Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi
İran Merkez Bankası ucuz döviz politikasından vazgeçti
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
Borsa güne düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum