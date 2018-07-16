Bakan Pekcan İTO heyetini kabul etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Firmalarımızı yalnız bırakmamalıyız. Firmalarımız arkasında bakanlıkların, odaların, hükümetin ve devletin olduğunu bilmeli. Firmalarımızın haklı oldukları yerde mağduriyetlerinin önüne geçmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pekcan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, dış satımı artırmak ve dış alımı azaltmak için ara malı ithalatı yapılan ürünlerin Türkiye'de üretilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlık olarak teşvik ve destekler konusunda kapsamlı olarak çalışma yapacaklarını ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Kapılarımız hepinize, önerilerinize ve sorunlarınıza açık olacak ancak sorunları çözüm önerileri ile birlikte getirirseniz bizleri mutlu edersiniz. Memleketin kısıtlı kaynaklarını en az kullanarak sorunları nasıl çözebiliriz bunu düşünmeliyiz. Yeni ürünlere yönelmeliyiz. Yazılım ihracatının yatırım maliyeti sıfır. Bu yönde eğitimler verip öğrencilerimizi, girişimcilerimizi destek ve teşvik etmeliyiz. Onlar sendeledikleri zaman ellerinden tutup kaldıracak arkalarında odalar olduğunu görmeli ve hissetmeliler. Bu yönde biz her türlü işbirliğine hazırız."