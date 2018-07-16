FİNANS

Bakan Pekcan İTO heyetini kabul etti

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 18:56 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Firmalarımızı yalnız bırakmamalıyız. Firmalarımız arkasında bakanlıkların, odaların, hükümetin ve devletin olduğunu bilmeli. Firmalarımızın haklı oldukları yerde mağduriyetlerinin önüne geçmemiz lazım"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Firmalarımızı yalnız bırakmamalıyız. Firmalarımız arkasında bakanlıkların, odaların, hükümetin ve devletin olduğunu bilmeli. Firmalarımızın haklı oldukları yerde mağduriyetlerinin önüne geçmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pekcan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, dış satımı artırmak ve dış alımı azaltmak için ara malı ithalatı yapılan ürünlerin Türkiye'de üretilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlık olarak teşvik ve destekler konusunda kapsamlı olarak çalışma yapacaklarını ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Kapılarımız hepinize, önerilerinize ve sorunlarınıza açık olacak ancak sorunları çözüm önerileri ile birlikte getirirseniz bizleri mutlu edersiniz. Memleketin kısıtlı kaynaklarını en az kullanarak sorunları nasıl çözebiliriz bunu düşünmeliyiz. Yeni ürünlere yönelmeliyiz. Yazılım ihracatının yatırım maliyeti sıfır. Bu yönde eğitimler verip öğrencilerimizi, girişimcilerimizi destek ve teşvik etmeliyiz. Onlar sendeledikleri zaman ellerinden tutup kaldıracak arkalarında odalar olduğunu görmeli ve hissetmeliler. Bu yönde biz her türlü işbirliğine hazırız."

Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin önemine de işaret eden Bakan Pekcan, "Firmalarımızı yalnız bırakmamalıyız. Firmalarımız arkasında bakanlıkların, odaların, hükümetin ve devletin olduğunu bilmeli. Firmalarımızın haklı oldukları yerde mağduriyetlerinin önüne geçmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinin başarılı çalışmalar yapacağına inandıklarını belirterek, gerek Cumhurbaşkanına gerekse kabinedeki tüm bakanlıklara gerekli tüm desteği oda olarak vermeye hazır olduklarını ifade etti.

PARTNERKimse bunu bilmiyor! İşte korunmasız cinsel ilişkinin yan etkisi...Kimse bunu bilmiyor! İşte korunmasız cinsel ilişkinin yan etkisi...
BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektirBTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir
Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç kabul Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

İmar Barışı'nda başvurunun iptal olmaması için uyarı

İmar Barışı'nda başvurunun iptal olmaması için uyarı

Hangi marka ne kadar indirim yaptı?

Hangi marka ne kadar indirim yaptı?

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir

BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)

Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül

Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu

Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli

Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.