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Bakan Pekcan: Kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta çok büyük bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz, tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz.

Bakan Pekcan: Kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta çok büyük bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz, tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz. Her türlü iletişim artık elektronik ortamda ve kayıt altında" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da düzenlenen 'İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmekte 3 temel hedeflerinin bulunduğunu söyledi. Bakan Pekcan, "Bunlardan birisi, rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla markalaşma ve tasarıma ağırlık vererek dikkatli hale gelmek. İkincisi, dünyanın dijitalleşme çağına geçildiği bir dönemde iç ve dış ticarette gümrüklerde, dijitalleşmeyi sağlamak ve e-ticaretten daha fazla pay alabilmek. Üretimde ise yeni nesil teknolojileri yakalamak, ihracatta da katma değeri yüksek ürün ihracatını arttırmak" dedi.
Bakan Pekcan, 2019 yılının Ticaret Bakanlığı için icraat yılı olacağını vurguladı. Bu yıl içerisinde yapım aşamasında olan bir kaç programın yıl sonuna kadar devreye gireceğini belirten Bakan Pekcan, "2019 yılı küresel ekonomik riskler ve 2018 Ağustos-Eylül döneminde yaşamış olduğumuz kur hareketliliğinin neticesinde Türkiye bu yıl 2.16 büyüme gösterdi. Biz bu ortamda Türkiye'de Ticaret Bakanlığı olarak bu yılı ihracatçılarımız ile birlikte 168 milyar dolar Cumhuriyet tarihinde bir ihracat rekoru ile kapattık" dedi.
'GÖREVE GELDİĞİMDEN BERİ EN BÜYÜK HAYALİM'
Bakan Pekcan, göreve geldiği günden beri en büyük hayalinin 'kâğıtsız ihracat' olduğunu belirtti. İhracatta çok büyük bir dönüşümü gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Pekcan, şöyle konuştu: "Tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kâğıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz. Her türlü iletişim artık elektronik ortamda ve kayıt altında. Kâğıtsız gümrük uygulamasına geçiş kapsamında 154 belgeyi elektronik ortama taşıdık. Sistemin ilk denemelerini 13 Mart'ta Esenboğa Havalimanı'nda başladık. Daha sonra Ambarlı ve Atatürk Havalimanı'nda 18-19 Mart'ta devam ettik. En sonunda Ankara gümrüklerinde 20 Mart'ta başarılı bir şekilde tamamladık. Türkiye üzerinde tüm gümrüklerde kâğıtsız ihracata 30 Nisan itibariyle geçiyoruz. Bu tarihten itibaren ticaret erbabı yol ve zaman masraflarına katlanmadan ihracat beyannamesinin eklerini kendi ofisinden görebilecek, dosyalarını ofisteki bilgisayarından başlatıp, sonuçlandırabilecek. Kâğıtsız beyanname uygulamaları ile gümrük işlemlerinde hem bakanlığımız hem de ihracatçılarımız arşivleme maliyetinden kurtulmuş oluyor. Bu dönemde ihracatın tüm süreçlerinde gerek ihracatçı, gerek bakanlığımız bütün gümrük işlemlerini online olarak takip edebilecekler. Hangi işlem hangi aşamada herkes görebilecek. Bu vesile ile hepimize tüm ihracat ailemize, bakanlığımıza, Türkiye’mize hayırlı uğurlu olsun."
Bakan Pekcan, konuşmasının sonunda, sisteme nasıl geçiş yapıldığını göstermek amacı ile Esenboğa’da gümrük müdürlüğüne bağlanarak elektronik ortamda ihracat beyannamesi onayladı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Pekcan: Kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruzBakan Pekcan: Kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruzBakan Pekcan: Kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruzBakan Pekcan: Kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz

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