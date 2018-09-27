Bakan Pekcan, Maarif Vakfının ABD'deki ilk okulunun açılışını yaptı

NEW JERSEY (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Maarif Vakfının ABD'deki ilk okulunun açılışına katıldı.

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York’ta bulunan Pekcan, Türkiye Maarif Vakfının New Jersey eyaletinin Clifton şehrindeki ilk okulunun resmi açılışında velilere ve konuklara hitap etti. Pekcan, ABD’nin gerçek anlamıyla ilk Türk okulunun açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin son yıllarda zengin tarih, kültür ve medeniyet miraslarını diriltmeye ve birikimlerini diğer ülkelerle paylaşmaya çalıştığını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Milletimiz dünyaya bakışını ve duyarlılıklarını, bugün burada açtığımız okul ve benzerleri ile eğitimli, parlak yeni nesillere aktaracaktır. Bu doğrultuda, ülkemiz ile tüm dünya halkları arasında kalıcı kültür köprülerinin inşa edilmesi konusunda okullarımıza büyük rol düşüyor. Bu anlamda Maarif okullarımızı, Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısı olarak görüyoruz."