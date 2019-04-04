Bakan Pekcan: Mart ayı ihracat rekoru kırıldı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, mart ayında ihracatın, yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar olduğunu, bu rakamın mart ayı ihracat rekoru olduğunu söyledi. Bakan Pekcan, 'Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre de ihracatın, 15 milyar 488 milyon dolar olduğunu kaydetti. Pekcan, ithalatın ise mart ayında yüzde 17,81 azalarak, 18 milyar 299 milyon dolara gerilediğini belirtti.

Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, "Bu senenin ilk 3 ayında ihracatımız yüzde 3,34 artmış, ithalatımız yüzde 21,46 azalmıştır. 2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz. Burada çok önemli bir gösterge olan ihracatın ithalatı karşılama oranı da dış finansman ihtiyacımızı azaltmaktadır. 2018 yılının mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73 iken Mart 2019'da bu rakam yüzde 89,3. Geçen yılın ilk 3 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,1, bu yılın ilk 3 ayında bu rakam yüzde 88,2 oldu. Geçen sene martta 6 milyar dolar olan dış ticaret açığımız bu yıl aynı ayda 1 milyar 966 milyon dolar olup, sadece martta dış finansman ihtiyacımız 4 milyar dolar aşağı yönlü geldi. İlk çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı ve dış ticaret açığımız 15,2 milyar dolar gerileyerek, bu rakam kadar dış finansman ihtiyacımız azalmıştır. Bu, ihracat ailesinin büyük bir başarısıdır" diye konuştu.

'TÜRKİYE GÜNDEMİ EKONOMİYE ODAKLANDI'

Bakan Pekcan, seçim sonrası Türkiye gündeminin ekonomiye odaklandığına dikkat çekerek, ekonominin her alanında önemli adımlara imza atmak üzere gayret gösterdiklerini belirtti. Pekcan, bakanlık olarak aylık verileri gün gün, saat saat takip ettiklerini ve değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Politikalarımız, stratejilerimiz ve müdahalelerimizle Türkiye'nin dış ticaretinin ülke için büyük bir değer olması amacıyla devamlı çalışıyoruz" dedi.

'KÜRESEL EKONOMİDEKİ RÜZGARLAR HIZ KESTİ'

Bakan Pekcan, dış ticaretin, küresel ekonomiden etkilendiği kadar küresel ekonomiyi de etkileyen unsur olduğuna değinerek, "Küresel ticaretin küresel ekonomiye oranı azalıyor. Korumacılık önlemleri artarak devam ediyor. Maalesef son bir ayda, küresel ekonomide belirsizlik olarak saydığımız hiçbir faktörde olumlu bir gelişme yaşanmadı. ABD- Çin ticaret uyuşmazlığı, yavaşlayan Avrupa ekonomisi ve Brexit belirsizliği küresel ticareti olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kısacası, küresel ekonomideki rüzgarlar hız kesti, ihracatçı ülkelerin yelkenlerini artık eskisi gibi şişirmiyor; ama biz yolumuza hızla devam etmek zorundayız ve ediyoruz" diye konuştu.

'İHRACAT, EKONOMİNİN EN GÜÇLÜ KAYNAKLARINDAN'

Bakan Pekcan, martta dış ticaretin milli gelire oranının yüzde 50'yi bulduğunu belirterek, "Geçen yılın son çeyreğindeki büyüme rakamlarına göre net ihracatın büyümeye sağladığı katkı 9,7 puan. Küresel ekonomideki tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi 2018'de yüzde 2,6 büyüdü. Net ihracatın Türkiye ekonomisine geçen yılki katkısı yüzde 4,2. Bu rakamlar da gösteriyor ki ihracat, Türk ekonomisinin en önemli güç kaynaklarından biri hale gelmiştir. Güçlü ekonomilerin temelinde ihracat olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda yüksek gelirli ülkeler ligine yükselebilmesi için küresel piyasalarda başarılı olmak zorundayız. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak stratejilerimizi ve politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI



