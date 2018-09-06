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Bakan Pekcan, okul alışverişi öncesi velileri uyardı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 11:38 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Okul alışverişine çıkanların, kırtasiye ürünlerinde üretici ya da ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünleri tercih etmesi önem taşıyor” - "Güvensiz bulunan ürünler piyasadan toplatılıyor, bu ürünlerin üreticilerine veya ithalatçılarına her farklı ürün için ayrı ayrı olmak üzere 21 bin 749 lira ile 286 bin 175 lira arasında idari para cezası uygulanıyor"

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde Türkiye genelinde kırtasiye ve ofis malzemeleri denetimlerine hız verdiklerini belirterek, okul alışverişi yapan tüketicileri ürün satın alırken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Pekcan, AA muhabirine, kırtasiye malzemelerinin ve okul kıyafetlerinin insan sağlığı açısından çeşitli testlere tabi tutulduğunu ve sağlığa zararlı hiçbir ürüne tolerans göstermediklerini söyledi.

Bu kapsamda, ülke genelinde kırtasiye ve ofis malzemeleriyle okul kıyafetleri ve çocuklar tarafından kullanılan ürün gruplarını etkin bir şekilde denetlediklerine dikkati çeken Pekcan, ürünlerde fitalat, kadmiyum, kurşun ve azoboyar gibi kullanımı kısıtlanmış kimyasalların bulunup bulunmadığının akredite laboratuvarlarda test edildiğini anlattı.

Pekcan, tekstil ve ayakkabı ürünlerinde etiketlerin de denetlendiğine işaret ederek, güvensiz bulunan ürünlerin piyasadan toplatıldığını, bu ürünlerin üreticilerine veya ithalatçılarına 2018 yılında her farklı ürün için ayrı ayrı olmak üzere 21 bin 749 lira ile 286 bin 175 lira arasında idari para cezası uygulandığını bildirdi.

- "Denetimlerde spekülatif fiyat hareketlerine de dikkat ediliyor”

Bakanlığın, güvensizliği tespit edilen ürünlere ilişkin bilgileri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla "www.guvensizurun.gov.tr" ve "www.gubis.gov.tr" internet sitelerinden tüketicilerle paylaştığını aktaran Pekcan, "Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde Türkiye genelinde kırtasiye ve ofis malzemeleri denetimlerine hız verdik. Denetimlerde sadece ürün güvenliğine değil, arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına, spekülatif fiyat hareketlerine de dikkat ediliyor. Sahada denetimler sürerken, ticaret il müdürlükleri tarafından illerde bilgilendirme toplantıları düzenleniyor." diye konuştu.

- Veliler nelere dikkat etmeli?

Okul alışverişine çıkan tüketicilerin ürünleri satın alırken dikkatli olması gerektiğine işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Ürün ambalajları üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı, kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. Kullanıcı kitlesi çocuklar olan ürünler, teşkil ettikleri riskler ve oluşturabilecekleri tehlikeler açısından daha dikkatli olunması gereken ürünlerdir. Kırtasiye ürünlerinde üretici ya da ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir.

Özellikle boya kalemlerinde 'EN 71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır.

Oyuncakların hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair bilgi ve uyarılar bulunmalıdır. Oyuncak şeklindeki kırtasiye ürünlerinde 'CE' markasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir."

Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde de etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması gerektiğini anımsatan Pekcan, satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketiciler için Ticaret Bakanlığı ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'nın 7 gün 24 saat hizmet verdiğini aktardı.

- "Güvensizlik oranları azalıyor"

Pekcan, yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce toptancılarda ve satış noktalarında denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda ürünlerde güvensizlik oranlarının her geçen gün azaldığına dikkati çeken Pekcan, gelinen noktada aralıksız yapılan denetimlerin ve sektör temsilcileriyle iş birliğinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi kapsamında, kırtasiye ürünlerinin, tüketicilere ulaşmadan ithalat aşamasında da denetlendiğini bildiren Pekcan, gerçekleştirilen analizler sonucunda riskli görülen ürünlerin ülkeye girişine izin verilmediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
kırtasiye denetimleri okul alışverişi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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