FİNANS

Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 17:44 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 ilden gelen esnaf ve sanatkar odaları birlik başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 ilden gelen esnaf ve sanatkar odaları birlik başkanlarıyla bir araya geldi. Pekcan, "Esnafımızı uluslararası işletmeler haline nasıl getirebiliriz, bu yönde çalışmalarımız var. Artık sizin rakipleriniz arka sokaktaki esnaf olmayacak, dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak" dedi.
Bakan Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda (TESK) 81 ilden gelen esnaf ve sanatkar odaları birlik başkanlarıyla bir araya geldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, seçim döneminin sona erdiğine dikkat çekerek, "Artık geçim dönemi, ekmek parası. Bizim tek beklentimiz, açık yüreklilikse söylüyorum, kepengimizin açık kalması. Devlete yük olmadan kendi sanatımızla, ticaret erbabımızın meziyetleriyle ayakta kalabilme" dedi.
'YEMEK KARTLARIYLA İLGİLİ SIKINTILAR VARDI'
Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarların taleplerini takip ettiklerinin altını çizerek, "Yemek kartlarıyla ilgili sıkıntılar vardı, onların komisyon oranları çok yüksekti, bunu düzeltme yönünde çalışmalar yaptık. Hatta çok eleştiri aldık; ama orada ciddi bir çalışmamız oldu. Bunların en geç 30 gün içinde size ödemelerinin yapılması yönünde çalışma yaptık; ama bunun ne kadarı yerine geldi, size ödeme yapıyorlar mı? Bilemiyoruz. Şu anda ödemelerde aksama olduğunu duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
'ESNAFIMIZI ULUSLARARASI İŞLETME HALİNE NASIL GETİREBİLİRİZ?'
Bakanlık teşkilatlanmasında; iç ticaretin, dış ticaretin ve gümrüklerin tek çatı altında olduğuna dikkat çeken Pekcan, "Bunu esnafımız için bir fırsata dönüştürmeyi planlıyorum. Bu doğrultuda da esnafımızın artık sadece yerel bir işletme olmasından ziyade, esnafımızı uluslararası işletmeler haline nasıl getirebiliriz, bu yönde çalışmalarımız var. Bunları beraber yapacağız. Eğitim hizmetlerimiz devam edecek bu doğrultuda. Artık sizin rakipleriniz arka sokaktaki esnaf olmayacak, dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak. E-ticaret bizim rakibimizse, biz onu kullanarak esnafımızı nasıl uluslararası arenada rekabetçi olacak bu doğrultuda çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.
'TEDARİK VE DAĞITIM KOOPERATİFİ KURUYORUZ'
Zincir mağazaların üreticilerden doğrudan alım yapabildiğini ve sözleşmeyle üretim yaptırtabileceğini anımsatan Bakan Pekcan, "Sizler aracı kanalıyla mal aldığınız zaman daha pahalıya almış oluyorsunuz. Bunla ilgili bir çalışmamız var. Tedarik ve dağıtım kooperatifi kuruyoruz. Esnaf Sanatkar Genel Müdürlüğümüzle, kooperatifçiliği esnafın hizmetine nasıl sunabiliriz diye bir çalışmamız var. Eğer buradan bu kooperatifi sizlerle beraber şeffaf yönetilebilir ve denetlenebilir kooperatif yapısı oluşturursak, sizleri zincir marketlere karşı nasıl güçlendirebiliriz, ahilik ahlakını nasıl yaşatabiliriz, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Pekcan, ayrıca Ahi Evran Vakfı yasasına ilişkin çalışmaların Cumhurbaşkanlığı’na gönderildiğini de duyurdu. Toplantı Pekcan’ın konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

FOTOĞRAFLI

Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacakBakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldıGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Sivas'ta İmar Barışı'ndan 64 milyon lira gelirSivas'ta İmar Barışı'ndan 64 milyon lira gelir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

Kilosu 120 bin dolar! Yerli üretimi için düğmeye basıldı

Kilosu 120 bin dolar! Yerli üretimi için düğmeye basıldı

FED'den 'faiz' indirimi açıklaması!

FED'den 'faiz' indirimi açıklaması!

Merkez Bankası UYP verilerini açıkladı!

Merkez Bankası UYP verilerini açıkladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Sivas'ta İmar Barışı'ndan 64 milyon lira gelir

Sivas'ta İmar Barışı'ndan 64 milyon lira gelir

Trump: Fed’in hatalı uygulamaları yüzünden yüksek faiz ödüyoruz

Trump: Fed’in hatalı uygulamaları yüzünden yüksek faiz ödüyoruz

Demirdağ : Güneş enerjisine yönelik her adımı önemli buluyoruz

Demirdağ : Güneş enerjisine yönelik her adımı önemli buluyoruz

MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi

MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi

Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme

Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.