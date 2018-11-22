Bakan Pekcan: Tarıma dayalı sektör ihracatçılarına 200 milyon dolarlık ek finansman sağlanacak

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın yeni başlattığı 'Mevsimsel Kredi Destek Programı' uygulaması ile bu yıl sonuna kadar tarıma dayalı sektör ihracatçılarına 200 milyon dolarlık ilave finansman sağlayacağını açıkladı.

Bakan Ruhsar Pekcan, yazılı basın açıklamasında, istihdam ve sanayide stratejik öneme sahip tarım sektörünün, ihracatta da Türk ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti. Türk Eximbank'ın, tarım sektörüne ve ihracata artı değer kazandırılması amacıyla, tarıma dayalı ürün ihracatının finansmanında daha etkili olmasının kararlaştırıldığını vurgulayan Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, sektörde özellikle mevsimsel alımlar ve alım dönemleri itibarıyla finansmana ihtiyacın yoğun olduğu dönemler için 'Mevsimsel Kredi Destek Programı' uygulamaya alınmıştır. Türk Eximbank, yeni başlattığı bu uygulamasıyla 2018 sonuna kadar pamuk, incir, üzüm, zeytin, fındık, kayısı ve diğer tarım ürünleri ihracatı yapan firmalarımıza 200 milyon dolar ilave finansman sağlayacaktır. Bu kapsamda tarım ürünleri ihracatçılarımızın Türk Eximbank'tan kredi taleplerine öncelik verilecek ve önümüzdeki yıllarda mevsimsel kredi destek programı uygulamasına devam edilerek, tarım sektörüne kullandırılan kredilerin toplam krediler içindeki payı artırılacaktır."

Bakan Pekcan, ülke ihracatçılarına 12 şube ve 14 irtibat bürosuyla hizmet veren Türk Eximbank'ın, tarım sektöründe faaliyet gösteren ihracatçıların uygun finansman olanaklarından azami faydalanmasına önem verdiğini de ifade ederek, "Bu bağlamda gerçekleştirilen firma ziyaretleri, toplantı, seminer eğitim gibi faaliyetlerle Eximbank, desteklerini firmalarımıza etkin şekilde tanıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

