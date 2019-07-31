Bakan Pekcan, temmuz ihracat rakamlarını İzmir'de açıklayacak

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile birlikte temmuz ayı ihracat rakamlarını açıklamak üzere, cuma günü İzmir'e gelecek. Bakan Pekcan, aynı gün TİM Ege Meclisi Toplantısı'na da katılacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2 önemli toplantı için 2 Ağustos Cuma günü İzmir'de olacak. Bakan Pekcan, ilk olarak saat 11.00'de TİM Başkanı İsmail Gülle ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile birlikte düzenleyeceği basın toplantısında, temmuz ayı ihracat rakamlarını açıklayacak. Pekcan, saat 14.30'da ise bu kez Türkiye genelindeki ihracatçı birlikleri başkanlarının katılımıyla TİM Ege Meclisi Toplantısı'na katılacak.

TİM bölgesel meclis toplantıları, 2019 yılı faaliyetleri içinde daha önce 10- 11 Şubat'ta Gaziantep'te, 18- 20 Mart'ta Erzurum'da, 18- 19 Mayıs'ta ise Ordu'da gerçekleştirilmişti.

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