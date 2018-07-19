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Bakan Pekcan, TESK heyetini kabul etti

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Rekabet Kurumuna dinamizm getirip yeniden yapılandırmayı planlıyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarın önündeki haksız rekabet sorunun çözümüne ilişkin adım atacaklarını belirterek, "Rekabet Kurumuna dinamizm getirip yeniden yapılandırmayı planlıyoruz." dedi.

Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Bakan Pekcan burada yaptığı konuşmada, TESK'i Türk ekonomisinin "bel kemiği" olarak tanımlayarak, konfederasyonun ülkenin sosyal dengelerinin kurulmasında, refah düzeyinin tabana yayılmasında etkin kuruluşlarından biri olduğunu ifade etti. Pekcan, TESK'in en fazla kadın üye sayısına sahip olduğunu dikkati çekti.

Ekonomi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Ticaret Bakanlığı çatısında birleştiğini hatırlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Artık burası Ticaret Bakanlığı, sizin bakanlığınız. Bütün sorunları tek pencereden görüp beraber çözme imkanımız var. Sonuç odaklı projelere hedeflenme imkanımız var. İnşallah bundan böyle KOBİ'lerimizle esnaf ve sanatkar odaları üyelerimize ihracat desteklerinde biraz pozitif ayrımcılık yapmayı planlıyoruz. Uygulanabilir, somut önerileri de mutlaka beraber uygulamaya sokacağız. İnşallah ihracatçı sayımızı da bu sayede artırmayı planlıyoruz."

Pekcan, Bakanlığın hedeflerinden birinin KOBİ'lerle esnaf ve sanatkarları ihracatçı yapmak olduğuna ifade etti.

Bakanlığın projelerine de değinen Pekcan, "Rekabet Kurumuna dinamizm getirip yeniden yapılandırmayı planlıyoruz. Şu anda bazı diğer çalışmalarımız ön planda ama bu da planlarımız içinde. Onun çalışır hale gelmesi esnaf ve sanatkarlarımızı da çok rahatlatacak öyle ümit ediyorum. Piyasayı yönlendirici olacak üreticiyle tüketici arasındaki fiyat dengesini de sağlamamıza yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Esnaf ve sanatkar ekonominin can damarı"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise esnaf ve sanatkarların ülkenin bel kemiği, ekonominin can damarı olduğunu ve istihdama büyük katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'de vergi rekortmenlerinin esnaf ve sanatkarlar arasından çıktığına dikkati çeken Palandöken, kadın girişimcilerin projelerine de büyük önem verdiklerini, pozitif ayrımcılık uyguladıklarını dile getirdi.

Palandöken, bu kapsamda ilk defa iş yeri açan kadın girişimcilerden aidat talep etmediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ülke ekonomisinde her dara düşüşte esnaf ve sanatkar ülkenin yanında olmuştur. Esnaflar, mahallenin, semtin itibarlı insanlarıdır, ancak haksız rekabetten rahatsızız. Esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözülmesi, ayakta kalmasının sağlanması istihdam için büyük önem taşıyor. Sorunlarımızın çözümü noktasında sizin destek olacağınızdan şüphemiz yok. Biz de girişimciler olarak işlerinizi kolaylaştırmaya hazırız."

Öte yandan, TESK Başkanı Palandöken, esnaf ve sanatkarın sorunlarına ilişkin hazırladıkları mektubu Bakan Pekcan'a sundu.

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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