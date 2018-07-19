Bakan Pekcan, TESK heyetini kabul etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarın önündeki haksız rekabet sorunun çözümüne ilişkin adım atacaklarını belirterek, "Rekabet Kurumuna dinamizm getirip yeniden yapılandırmayı planlıyoruz." dedi.

Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Bakan Pekcan burada yaptığı konuşmada, TESK'i Türk ekonomisinin "bel kemiği" olarak tanımlayarak, konfederasyonun ülkenin sosyal dengelerinin kurulmasında, refah düzeyinin tabana yayılmasında etkin kuruluşlarından biri olduğunu ifade etti. Pekcan, TESK'in en fazla kadın üye sayısına sahip olduğunu dikkati çekti.

Ekonomi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Ticaret Bakanlığı çatısında birleştiğini hatırlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Artık burası Ticaret Bakanlığı, sizin bakanlığınız. Bütün sorunları tek pencereden görüp beraber çözme imkanımız var. Sonuç odaklı projelere hedeflenme imkanımız var. İnşallah bundan böyle KOBİ'lerimizle esnaf ve sanatkar odaları üyelerimize ihracat desteklerinde biraz pozitif ayrımcılık yapmayı planlıyoruz. Uygulanabilir, somut önerileri de mutlaka beraber uygulamaya sokacağız. İnşallah ihracatçı sayımızı da bu sayede artırmayı planlıyoruz."