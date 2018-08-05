Bakan Pekcan, ticaretin yeni yol haritasını açıkladı

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat atağımız devam edecek. Etkin ve ülkelere özel stratejilerle yeni pazarlara gireceğiz. Bu kapsamda Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika gibi potansiyel pazarlara yöneleceğiz." dedi.

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle iki köklü bakanlık olan Ekonomi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının tek bir çatıda birleştirildiğini hatırlattı.

Bu iki Bakanlığın birleşmesiyle ticaretin tek bir merkezde toplandığı, oldukça donanımlı ve güçlü bir Ticaret Bakanlığının ortaya çıkarıldığına dikkati çeken Pekcan, yeni dönemde vizyonlarının "en küçük esnaftan başlayarak en büyük üretici ve ihracatçıya tek merkezden hizmet" olduğunu söyledi.

- "Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri" geliyor

Ticaret Bakanlığının bu yeni düzlemde proaktif stratejiler izleyerek, Türkiye'nin önünü açmak ve ülke ekonomisinin gelişimini hızlandırmak için çalışacağını vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Hedefimiz yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmek. Bu vizyonun mihenk taşı yüksek katma değerli, teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya dayalı ihracattır. Biz geleceğin sektörlerine yatırım yapmak zorundayız. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ve küresel ekonomide öne çıkan sektörleri özellikle destekleyeceğiz. Bunun içinde yazılım, yapay zeka gibi yüksek teknoloji içeren ve daha fazla katma değer sağlayan alanlarda yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kuracağız. İhracat atağımız devam edecek. Etkin ve ülkelere özel stratejilerle yeni pazarlara gireceğiz. Bu kapsamda Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika gibi potansiyel pazarlara yöneleceğiz. Bu coğrafyalardaki tüketicilerin 'made in Turkey' yazısını görmelerini istiyoruz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki yatırım ve ticaret fırsatlarının yakından takip ederek, Türk firmalarının bu coğrafyalarda başarılı girişimlerde bulunmalarını destekleyeceğiz. Ayrıca ticaret hacmini artırmak için potansiyel pazarlarda 35 yeni Ticaret Merkezi açacağız."