Bakan Pekcan TİM heyetini kabul etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve yönetim kurulunu kabul etti.

Pekcan, bakanlıkta gerçekleşen kabulde, TİM Başkanlığına seçilen Gülle'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini bu göreve layık gördüğü için duyduğu mutluluğu dile getiren Pekcan, "Biz de sizlerin desteğiyle bir ekip olarak interaktif ve sonuç odaklı çalışarak, iyi ve güzel işler yapmaya çalışacağız. Yeni projeler üreteceğiz." dedi.

Pekcan, ihracatın TİM önderliğinde tabana yayılması gerektiğine işaret ederek, bu konuda çeşitli destekler sunmak için çalıştıklarını söyledi.

