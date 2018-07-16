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Bakan Pekcan TOBB Kadın Girişimciler Kurulunu kabul etti (1)

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 17:01 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Türkiye'nin önünü açacak, ihracatı artıracak, yenilikçi, teknoloji odaklı projelere ihtiyacımız var" - "Ruhsar Pekcan olarak söz veriyorum, projelerinize Bakanlığımın dışında da uluslararası fonlardan finansman bulacağım. Yeter ki siz yaratıcı, sürdürülebilir, yapıcı, uygulanabilir, istihdam artırıcı projelerle gelin" - "Bakanlığımız bünyesinde ihracat ve yatırımları artıracak bir Ticaret Akademisi kurmaya karar verdik"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın girişimcilere yenilikçi ve teknoloji odaklı projeler üretmeleri çağrısında bulunarak, "Ruhsar Pekcan olarak söz veriyorum, projelerinize Bakanlığımın dışında da uluslararası fonlardan finansman bulacağım. Yeter ki siz yaratıcı, sürdürülebilir, yapıcı, uygulanabilir, istihdam artırıcı projelerle gelin." dedi.

Pekcan, Bakanlık Toplantı Salonu'nda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini kabul etti.

Salondaki kadın girişimcileri ayakta alkışlayan ve kendilerine teşekkür eden Pekcan, "81 ilden gelen cesur yürekli kadın girişimci yoldaşlarım, evinize hoş geldiniz. Sizin Bakanlığınız, biz buraya hep beraber geldik, her beraber başarılı projelere imza atacağız. Her zaman, her gün tüm çalışmalarımız, fikirlerimiz beraber olacak. Önerilerinize, sorunlarınıza açık olacağız ama buraya sorun yığmayacaksınız. Sorunlarınızı çözüm önerileriyle beraber getireceksiniz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, yeni sistemin ilk kabinesinin yeni umutlarla, yeni adımlarla yola çıktığını vurgulayarak, "Burada benim yol arkadaşlarım, cam tavanı yıkan kadınlarımız var. O cam tavanı yıktıysak, daha çok şeyler değiştirebileceğiz." diye konuştu.

Kadın girişimciliği artmadıkça, ülkelerin verimliliğinin ve refah düzeyinin artmayacağına dikkati çeken Pekcan, toplumsal refah için kadın girişimcilerin en az erkek girişimciler kadar iş hayatında yer alması gerektiğini dile getirdi.

- "Kadın bakanlar olarak başarılı olmak zorundayız"

Pekcan, bu kapsamda Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile kendisine kadın bakanlar olarak büyük görevler düştüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ikimiz de ikişer bakanlığın birleştirilmesiyle eskiden 4 bakanlık olan bir göreve gelmiş bulunuyoruz ve başarılı olmak zorundayız. Biz başarılı olacağız ki bir sonraki dönemde 4, sonraki dönemde 8 kadın kabineye girebilsin. Artık siz sadece masanın diğer tarafında oturmayacaksınız. Devlet kaynaklarını en az düzeyde kullanarak başarıya ulaşmalıyız. Getirdiğiniz her öneriyi çözümüyle beraber getireceksiniz. Sadece talep eden olmayacaksınız, beraber bir başarıya imza atacağız."

Sadece girişimci kadınların değil, iş hayatındaki kadınların da erkeklere göre temsil edilme oranının çok düşük olduğuna dikkati çeken Pekcan, dünyanın refah düzeyinin artması için yönetici ve karar verici pozisyonlarda kadınların varlığının ve güçlerinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

- "Çalışma kurulları kuralım"

Pekcan, toplantı için uçakta gelirken bundan sonra neler yapılabileceği üzerine düşündüğünü ve bunları ilk kez kadın girişimcilerle paylaşmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Diyorum ki çalışma kurulları kuralım. Kadın girişimcilerimiz, genç girişimcilerimiz, Bakanlık mensupları, üniversiteler ve iş dünyasının rol modelleri olsun. Bu iş insanları kadın ya da erkek değil, başarı örnekleri olsun. Statükocu bir kurul olmasın, aynı 3 kişi ayda bir toplanmasın, dinamik bir kurul olsun. Bu ay 3 ilin kadın girişimcisi önerileriyle, projeleriyle, katma değeriyle katılmışsa toplantıya, sonraki ay diğer bir ilin kadın girişimcileri katılsın. Hem motivasyon hem proje yönetme merkezi olsun."

Kadın girişimcilere, hizmet sektörü dışında da kadının varlığını gösteren projeler üretmeleri çağrısında bulunan Pekcan, kadınların yazılım konusunda çok sayıda başarılı proje ürettiğini, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin bu anlamda güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Pekcan, bu kapsamda Bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirerek, "Ruhsar Pekcan olarak söz veriyorum, projelerinize Bakanlığımın dışında da uluslararası fonlardan finansman bulacağım. Yeter ki siz yaratıcı, sürdürülebilir, yapıcı, uygulanabilir, istihdam artırıcı projelerle gelin. Türkiye'nin önünü açacak, ihracatı artıracak, yenilikçi, teknoloji odaklı projelere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Bakanlık bünyesinde büyük bir kütüphane bulunduğunu ifade eden Pekcan, "Kütüphanemizi, üniversitelerin lisans ve doktora öğrencilerine açacağız. Burada ortak projeler üreteceğiz. Aynı zamanda, Bakanlığımız bünyesinde ihracat ve yatırımları artıracak bir Ticaret Akademisi kurmaya karar verdik." diye konuştu.

(Sürecek)

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Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı TOBB Kadın Girişimciler Kurulu

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