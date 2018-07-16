Bakan Pekcan TOBB Kadın Girişimciler Kurulunu kabul etti (1)

Salondaki kadın girişimcileri ayakta alkışlayan ve kendilerine teşekkür eden Pekcan, "81 ilden gelen cesur yürekli kadın girişimci yoldaşlarım, evinize hoş geldiniz. Sizin Bakanlığınız, biz buraya hep beraber geldik, her beraber başarılı projelere imza atacağız. Her zaman, her gün tüm çalışmalarımız, fikirlerimiz beraber olacak. Önerilerinize, sorunlarınıza açık olacağız ama buraya sorun yığmayacaksınız. Sorunlarınızı çözüm önerileriyle beraber getireceksiniz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Bakanlık Toplantı Salonu'nda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini kabul etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın girişimcilere yenilikçi ve teknoloji odaklı projeler üretmeleri çağrısında bulunarak, "Ruhsar Pekcan olarak söz veriyorum, projelerinize Bakanlığımın dışında da uluslararası fonlardan finansman bulacağım. Yeter ki siz yaratıcı, sürdürülebilir, yapıcı, uygulanabilir, istihdam artırıcı projelerle gelin." dedi.

Pekcan, yeni sistemin ilk kabinesinin yeni umutlarla, yeni adımlarla yola çıktığını vurgulayarak, "Burada benim yol arkadaşlarım, cam tavanı yıkan kadınlarımız var. O cam tavanı yıktıysak, daha çok şeyler değiştirebileceğiz." diye konuştu.

Kadın girişimciliği artmadıkça, ülkelerin verimliliğinin ve refah düzeyinin artmayacağına dikkati çeken Pekcan, toplumsal refah için kadın girişimcilerin en az erkek girişimciler kadar iş hayatında yer alması gerektiğini dile getirdi.

- "Kadın bakanlar olarak başarılı olmak zorundayız"

Pekcan, bu kapsamda Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile kendisine kadın bakanlar olarak büyük görevler düştüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ikimiz de ikişer bakanlığın birleştirilmesiyle eskiden 4 bakanlık olan bir göreve gelmiş bulunuyoruz ve başarılı olmak zorundayız. Biz başarılı olacağız ki bir sonraki dönemde 4, sonraki dönemde 8 kadın kabineye girebilsin. Artık siz sadece masanın diğer tarafında oturmayacaksınız. Devlet kaynaklarını en az düzeyde kullanarak başarıya ulaşmalıyız. Getirdiğiniz her öneriyi çözümüyle beraber getireceksiniz. Sadece talep eden olmayacaksınız, beraber bir başarıya imza atacağız."