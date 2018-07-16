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Bakan Pekcan, TOBB Kadın Girişimciler Kurulunu kabul etti (2)

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 17:01 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Ekonomiye kadın eli değecek. Türkiye'nin zenginleşmesi serüvenine kadınlar şimdi daha fazla destek olacak" - TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Nurten Ceceli Alkan: - "Sayın Bakanımızın başarı hikayelerinden tüm kadınlarımızın ve kızlarımızın büyük bir gurur duyacağına inanıyoruz. Anadolu'nun dört bir tarafında ülkem için emek veren kadınlarımızın artık yüreğinde bir başka ışık var"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçmişte Türkiye'nin gücünün yarısının, kadınların oyun dışı tutularak heba edildiğini belirterek, "Ekonomiye kadın eli değecek. Türkiye'nin zenginleşmesi serüvenine kadınlar şimdi daha fazla destek olacak." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini bakanlıkta kabul etti.

Hisarcıklıoğlu konuşmasına başlamadan önce Bakan Pekcan, kadın girişimcilik vizyonunu başlatması ve 81 ile yaymasından dolayı Hisarcıklıoğlu'nu ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ülkede güven ve istikrarı kuvvetlendirip 2023 hedeflerine ulaşılmasını sağlayacağına inandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, TOBB camiasından bir ismin de yer almasından dolayı yeni kabinenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının daha önce iki ayrı bakanlık olarak ağır iş yükü altında olduğunu belirterek, "İki bakanlık, Ticaret Bakanlığı çatısı altında bir araya geldi ve zaten doğru olan da bizler için buydu. Sayın Cumhurbaşkanımız önceden iki ayrı bakanın üstlendiği bu büyük sorumluluğu, tek başına Ruhsar Pekcan'a vererek kendisine olan güven ve itimatı da göstermiş oldu. Bir kadının, iki ayrı bakanlığı birleştirip yürütebileceğinin en büyük göstergesi, güvencesi Ruhsar Hanım." diye konuştu.

Dünyanın bir değişim içinde olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin dünya devlerinin en büyük "silahı" haline geldiğini ve dünyanın en zengin 20 ülkesinin aynı zamanda en girişimci 20 ülkesi olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, ülkeler arasında girişimciliğin ana unsur haline geldiğinin altını çizerek, "Biz geçmişte gücümüzün yarısını kadınlarımızı oyunun dışında tutarak heba ettik. 'Tek kanatla kuş uçmaz, kuşun uçması için çift kanat lazım dedik.' Bunu da Anadolu'nun her yerinde anlattık." dedi.

"Ticaretin kaptan köşkü"nde artık bir kadının olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Ekonomiye kadın eli değecek. Türkiye'nin zenginleşmesi serüvenine kadınlar şimdi daha fazla destek olacak." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulunu Bakan Pekcan ile birlikte kurduklarını ve uzun süre beraber çalıştıklarını anlatarak, Kadın Girişimciler Kurulunun kurulduğu dönemde Türkiye'de kadın girişimcilerin tüm girişimciler içindeki oranının yüzde 4,5 olduğunu, bugün bu oranın yüzde 10 seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

TOBB'un 6 bin 405 aktif üyesiyle ülkedeki en yaygın ve dinamik kadın girişimci ağına sahip olduğunu bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, bu sayının artması için Pekcan'ın yurt içinde ve yurt dışında yaptığı çalışmaları anlattı.

- "Ülke için bir kazanç"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Nurten Ceceli Alkan da çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, bugünü kendilerinin gurur günü olarak tanımladı.

Kadınların ekonomiden aldıkları payı artırmak için aynı yolda uzun zamandır beraber yürüdükleri arkadaşlarının Bakan olmasının mutluluğunu yaşadıklarının vurgulayan Alkan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu önemli görevi, hakkıyla yerine getireceğinden emin olduğumuz Sayın Pekcan'a verdikleri için şükran duyuyoruz. Bunu, ülkemiz için bir kazanç olarak görüyoruz. Kendisinin bugüne kadar başardıklarının bundan sonra başaracaklarının da teminatı olduğunu düşünüyoruz. Sayın Bakanımızın başarı hikayelerinden tüm kadınlarımızın ve kızlarımızın büyük bir gurur duyacağını ve geleceğe bakan vizyonlarında büyük bir farklılık oluşturacağına inanıyoruz. Anadolu'nun dört bir tarafında ülkem için emek veren kadınlarımızın artık yüreğinde bir başka ışık var diye düşünüyorum. Belki 'Bakan olurum.' der kızlarımız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve Alkan, Bakan Pekcan'a hediyelerini takdim etmek istedi. Hediyelerin gecikmesi üzerine Pekcan, kadın girişimcileri göstererek, "Hediyeler, çiçekler burada, ne gerek var başka hediyeye." dedi. Takdim sırasında hediyelerin karışması ise salonda gülüşmelere neden oldu.

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