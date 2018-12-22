FİNANS

Bakan Pekcan: Türk Eximbank 2018'de 11 bin ihracatçı hedefini aştı

FİNANS HABERLERİ  | 22.12.2018 13:23 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank 2018 yılında ulaşmayı hedeflediği 11 bin ihracatçı sayısını aşarken, yüzde 70,4 KOBİ oranına ulaştı" dedi.

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank 2018 yılında ulaşmayı hedeflediği 11 bin ihracatçı sayısını aşarken, yüzde 70,4 KOBİ oranına ulaştı" dedi. Bakan Pekcan, 19 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Türkiye'de üst üste 3 yıldan fazla düzenli ihracat yapan 15 bin ihracatçıdan 11 bin 15'inin Türk Eximbank’ın nakdi kredi ve sigorta desteğinden yararlanır hale geldiğini kaydetti. Bakan Pekcan, "Böylece 2018 yıl sonu hedefi aşılırken, ulaşılan ihracatçı sayısında da yüzde 16’lık artış gerçekleştirilmiştir. Burada önemli olan husus, daha fazla KOBİ niteliğindeki ihracatçıya ulaşılmaya başlanmış olmasıdır. 2017 yılı başında Eximbank’ın çalıştığı ihracatçılar arasında KOBİ’lerin payı yüzde 53’ler düzeyinde iken, 19 Aralık 2018 itibarıyla bu oran yüzde 70,4’e yükseltilmiştir" dedi.
'44 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN DESTEĞİ HEDEFİNE ULAŞILACAK'
Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın 2018 yılında daha fazla ihracatçıya ulaşarak ve onların ihtiyaçları doğrultusunda programlarında gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Böylece ülke ihracatına sağladığı toplam nakdi kredi ve sigorta desteğini ihracat artışından daha hızlı bir şekilde artırmıştır. Bu çerçevede, 2018 yıl sonunda 27 milyar doları nakdi kredi, 17 milyar doları sigorta imkanı olmak üzere bir önceki yıla göre yüzde 13’ler düzeyinde artışla toplam 44 milyar dolarlık finansman desteği hedefine ulaşılacaktır. Böylelikle ihracatın da yüzde 26’sı finanse edilecektir. Eximbank, 2018 yılında ihracatçılarımıza sağladığı nakdi kredi desteğini artırmak amacıyla yurt dışından 3,7 milyar dolarlık uygun maliyetli fon temin etmiş ve bu fonları uygun koşullarda ihracatçılarımıza aktarmak konusunda yoğun bir gayret göstermiştir" diye konuştu.
'2019'DA 8 YENİ ŞUBE, 4 İRTİBAT OFİSİ'
İhracatın 2019 yılında ekonomik büyümeye ciddi bir katkı sağlamasının beklendiğini dile getiren Bakan Pekcan, şöyle devam etti:
"Önümüzdeki dönemde ticaret savaşlarının da gündemde önemli bir yer tutacağı dikkate alındığında, gelecek yıl Türk Eximbank, ihracatı destekleme konusunda yine önemli bir misyon üstlenecektir. Daha fazla ihracatçımıza bulundukları yerde ulaşmak amacıyla 2019 yılında 8 yeni şube ve 4 yeni irtibat ofisi açılacaktır. Böylece ulaşılan ihracatçı sayısı 12 bin 320’ler seviyesine yükseltilecektir. 2019 yılında KOBİ’lerin finansman erişimini kolaylaştırmaya devam edilerek, KOBİ’lere sağlanan reel finansman desteği ve desteklenen KOBİ sayısı da artırılacaktır. Türk Eximbank 2018 yılında turizm için, turizm ve seyahat acentelerinin krediye ulaşımının kolaylaştırılması, turizmle beraber, sağlık, lojistik, mühendislik alanlarının, KOBİ kapsamına alınması, tarım sektörünün mevsimsel finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir kredi programının uygulamaya alınması gibi ilave adımlar atmıştır. 2019 yılında da benzer uygulamalar, ihracatçılarımızın hizmetine sunulmaya devam edecektir."
'2019'DA FİNANSMAN DESTEĞİ 48,4 MİLYAR DOLARA YÜKSELECEK'
Eximbank'ın 2019’a, geçen yıl yapılan sermaye aktarımı ve gerçekleştirdiği katkı sermaye niteliği taşıyan yurtiçi tahvil ihracı sayesinde güçlü bir sermaye ile giriş yapacağını kaydeden Bakan Pekcan, "2019 yılında Türk Eximbank tarafından ihracatçılarımıza sağlanan nakdi kredi ve sigorta desteğinin artırılması, böylece toplam finansman desteğinin 48,4 milyar dolara, ihracatı finanse etme oranının da yüzde 27’ye yükseltilmesi hedeflemektedir" dedi.

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyorTÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyor
Huawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolarHuawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Bankalar art arda konut kredilerinde indirime gitti! İşte indirimli konut kredisi veren banklalar

Bankalar art arda konut kredilerinde indirime gitti! İşte indirimli konut kredisi veren banklalar

TMSF'den 'Cem Uzan Paris'te davayı kazandı' haberlerine açıklama

TMSF'den 'Cem Uzan Paris'te davayı kazandı' haberlerine açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyor

TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyor

Huawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar

Huawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar

“Kadın eli değmeden ekonomik kalkınma mümkün görünmüyor”

“Kadın eli değmeden ekonomik kalkınma mümkün görünmüyor”

'Çözüm Ortaklığı Platformu'nun 17'ncisi gerçekleştirildi

'Çözüm Ortaklığı Platformu'nun 17'ncisi gerçekleştirildi

THY Hindistan'ın 48 noktasına bilet satışı yapabilecek

THY Hindistan'ın 48 noktasına bilet satışı yapabilecek

Rus Gıda Denetim Ajansı'ndan Akdeniz Meyve Sineği incelemesi

Rus Gıda Denetim Ajansı'ndan Akdeniz Meyve Sineği incelemesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.