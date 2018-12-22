Bakan Pekcan: Türk Eximbank 2018'de 11 bin ihracatçı hedefini aştı

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank 2018 yılında ulaşmayı hedeflediği 11 bin ihracatçı sayısını aşarken, yüzde 70,4 KOBİ oranına ulaştı" dedi. Bakan Pekcan, 19 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Türkiye'de üst üste 3 yıldan fazla düzenli ihracat yapan 15 bin ihracatçıdan 11 bin 15'inin Türk Eximbank’ın nakdi kredi ve sigorta desteğinden yararlanır hale geldiğini kaydetti. Bakan Pekcan, "Böylece 2018 yıl sonu hedefi aşılırken, ulaşılan ihracatçı sayısında da yüzde 16’lık artış gerçekleştirilmiştir. Burada önemli olan husus, daha fazla KOBİ niteliğindeki ihracatçıya ulaşılmaya başlanmış olmasıdır. 2017 yılı başında Eximbank’ın çalıştığı ihracatçılar arasında KOBİ’lerin payı yüzde 53’ler düzeyinde iken, 19 Aralık 2018 itibarıyla bu oran yüzde 70,4’e yükseltilmiştir" dedi.

'44 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN DESTEĞİ HEDEFİNE ULAŞILACAK'

Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın 2018 yılında daha fazla ihracatçıya ulaşarak ve onların ihtiyaçları doğrultusunda programlarında gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Böylece ülke ihracatına sağladığı toplam nakdi kredi ve sigorta desteğini ihracat artışından daha hızlı bir şekilde artırmıştır. Bu çerçevede, 2018 yıl sonunda 27 milyar doları nakdi kredi, 17 milyar doları sigorta imkanı olmak üzere bir önceki yıla göre yüzde 13’ler düzeyinde artışla toplam 44 milyar dolarlık finansman desteği hedefine ulaşılacaktır. Böylelikle ihracatın da yüzde 26’sı finanse edilecektir. Eximbank, 2018 yılında ihracatçılarımıza sağladığı nakdi kredi desteğini artırmak amacıyla yurt dışından 3,7 milyar dolarlık uygun maliyetli fon temin etmiş ve bu fonları uygun koşullarda ihracatçılarımıza aktarmak konusunda yoğun bir gayret göstermiştir" diye konuştu.

'2019'DA 8 YENİ ŞUBE, 4 İRTİBAT OFİSİ'

İhracatın 2019 yılında ekonomik büyümeye ciddi bir katkı sağlamasının beklendiğini dile getiren Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde ticaret savaşlarının da gündemde önemli bir yer tutacağı dikkate alındığında, gelecek yıl Türk Eximbank, ihracatı destekleme konusunda yine önemli bir misyon üstlenecektir. Daha fazla ihracatçımıza bulundukları yerde ulaşmak amacıyla 2019 yılında 8 yeni şube ve 4 yeni irtibat ofisi açılacaktır. Böylece ulaşılan ihracatçı sayısı 12 bin 320’ler seviyesine yükseltilecektir. 2019 yılında KOBİ’lerin finansman erişimini kolaylaştırmaya devam edilerek, KOBİ’lere sağlanan reel finansman desteği ve desteklenen KOBİ sayısı da artırılacaktır. Türk Eximbank 2018 yılında turizm için, turizm ve seyahat acentelerinin krediye ulaşımının kolaylaştırılması, turizmle beraber, sağlık, lojistik, mühendislik alanlarının, KOBİ kapsamına alınması, tarım sektörünün mevsimsel finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir kredi programının uygulamaya alınması gibi ilave adımlar atmıştır. 2019 yılında da benzer uygulamalar, ihracatçılarımızın hizmetine sunulmaya devam edecektir."

'2019'DA FİNANSMAN DESTEĞİ 48,4 MİLYAR DOLARA YÜKSELECEK'

Eximbank'ın 2019’a, geçen yıl yapılan sermaye aktarımı ve gerçekleştirdiği katkı sermaye niteliği taşıyan yurtiçi tahvil ihracı sayesinde güçlü bir sermaye ile giriş yapacağını kaydeden Bakan Pekcan, "2019 yılında Türk Eximbank tarafından ihracatçılarımıza sağlanan nakdi kredi ve sigorta desteğinin artırılması, böylece toplam finansman desteğinin 48,4 milyar dolara, ihracatı finanse etme oranının da yüzde 27’ye yükseltilmesi hedeflemektedir" dedi.

