Bakan Pekcan: Türkiye dengeleme sürecine girdi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yılın ilk 9 ayında 132 milyar 505 milyon dolara ihracata ulaşıldığını, dünyadaki çalkantılı döneme rağmen Türkiye’nin bir dengeleme süreci içine girdiğini söyledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarını Mersin Akdeniz İhracatçı Birlikleri Konferans salonunda açıkladı. Beraberinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve ihracatçılar bulunan Bakan Pekcan, geçen bir yıllık süreçte kur bazlı yaşanan çalkantılarda önemli bir dengelenme sürecine girildiğini, bu kapsamda da faizlerin de gerilediğinin görüldüğünü belirtti. Yaşananların Türk ekonomisinin gelişmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Bakan Pekcan, "Eylül ayında ihracatımızın ithalatı karşıma oranı yüzde 89.7 olmuş durumda. Bu da bizim dış ticaret açığımızı, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve cari dengeye de önemli katkı sağlıyor. İçinde bulunduğumuz süreçte, esasen bütün dünya çalkantılı bir dönemden geçiyor ama çok şükür ki Türkiye, bir dengelenme süreci içine girmiş bulunmaktadır. İhracatımız artmaya devam ederek, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 2018 yılında net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 4.2 iken, 2019'un birinci çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısının 12.1, ikinci çeyreğinde ise 7.4 puan olarak gerçekleşti" dedi.

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl eylül ayında en yüksek ihracat artışını gerçekleştirdiğini kaydeden Pekcan, "2018 yılı Eylül ayı ihracatı ve ihracat artışında zirve yapmıştık. Bu yıl onu yakaladık, biraz da geçtik. Bu yıl eylül ayı ihracatımız 15 milyar 220 milyon dolar. Bu rakam geçen ayki ihracat rakamımızın yüzde 15,7 üzerinde. Bu yıl ilk 9 aydaki ihracatımız da yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın baz etkisi dikkate alındığında, bu yıl hem geçen yılın yakalanması hem de onun üzerine çıkılması çok önemlidir. Bu ihracat dinamizmini ortaya koymaktadır" diye konuştu. Verilere göre, 2019'un ilk 6 ayında dünyadaki emtia fiyatlarının yüzde 5.7 oranında düştüğünü kaydeden Pekcan, şunları söyledi: "İhraç fiyatlarımıza baktığımız zaman ağustos dahil, miktar bazında ihracatımız yüzde 10.8 artmışken, değer bazında 2.6 artmış. Dolayısıyla ihracatımız miktar olarak artıyor ama değeri artmıyor. Fiyatlarımız, dünyadaki genel trende göre dönüşmüş. Tabi bunun yanında dünyadaki konjonktürel etki de var muhakkak. Ayıra dolar-euro paritesinin de etkisi var. Geçen sene ilk 9 ayın ortalama kuru dolar-euroda 1.20, bu sene 1.13. Buna baktığımız zaman, 8'nci ay sonu itibariyle 3 milyar 460 milyon dolar gibi ihracatımızın etkilendiğini görüyoruz. Bütün bu şartlara rağmen 9 aylık ihracat değerlerine bakıldığında olumlu bir artış trendi ile ihracat artışı devam etti. İthalatımıza gelince, geçen yılın aynı dönemine göre binde 1.5 oranında artmış, 16 milyar 961 milyon dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Ayrıca 9 aylık ithalat rakamlarımız yüzde 15.3 gibi bir gerileme ile 153 milyar 913 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler doğrultusunda geçen yılın ilk 9 ayında 52 milyar 500 milyon dolar olan dış ticaret açığımız, yüzde 68.8 oranında düşerek 16 milyar 400 milyon dolara düşmüştür. Bu aslında ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 86'dır. Bu da 31.1 milyar dolar dış ticaret hacmi azalmış olup, ülkeye dış finansman ihtiyacına 31.1 milyar dolar daha pozitif katkı sağlamış bulunmaktayız."

Konuşmasının devamında Eximbank kredilerine değinen Pekcan, "Eximbank bu yıl 20 milyar doları kredi, 12,5 milyar doları da sigorta olmak üzere toplam 32,5 milyar dolar ihracat finansmanı sağlamış durumdadır. Türkiye'deki ihracat kredilerinin yüzde 53,3'ünü tek başına Eximbank vermektedir. Sigortada da bankacılıkta da ihracat sigortasında da bir numara konumundadır. Hedefimiz, Eximbank'taki KOBİ oranını yüzde 75'lere çekmek ve toplam karşıladığı ihracatçı finansman desteğini de yüzde 27'lere çekmek. Eximbank ayrıca, ihracatçılarımıza vermek için uzun vadeli, düşük faizli finansman fon temin etmektedir. Bu yıl ilk 9 ayda 2.8 milyar dolarlık fon temin etmiş bulunmaktadır. Faizlerin düşmesinden bahsettik, Eximbank'ın hepinize daha da güzel bir müjdesi var. Bildiğiniz gibi Eximbank KOBİ'lere ve orta ileri teknoloji ve yüksek teknoloji ürün ihracatı yapan firmalarımıza TL kredi vermektedir ve Eximbank'ın TL faizleri bugün itibariyle 9.61 oldu. Yüzde 10'un da altına çekmiş bulunuyoruz" diye konuştu. .