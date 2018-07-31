FİNANS

Bakan Pekcan, TÜSİAD heyetini kabul etti

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 11:35 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyetle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Pekcan, Bakanlık'ta gerçekleşen kabulde, TÜSİAD heyetiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vazifelerinin ihracatçının önünü açmak olduğunu belirten Pekcan, "Sanayicimizin Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yeri var. Yatırımcı, ihracatçı başımızın tacıdır." ifadesini kullandı.

Görüşme, basına kapalı devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan TÜSİAD

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