Bakan Pekcan, TÜSİAD heyetini kabul etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Pekcan, Bakanlık'ta gerçekleşen kabulde, TÜSİAD heyetiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vazifelerinin ihracatçının önünü açmak olduğunu belirten Pekcan, "Sanayicimizin Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yeri var. Yatırımcı, ihracatçı başımızın tacıdır." ifadesini kullandı.
Görüşme, basına kapalı devam etti.
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