FİNANS

Bakan Pekcan, YASED ve UND heyetlerini kabul etti

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

Bakan Pekcan, YASED ve UND heyetlerini kabul etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) heyetlerini kabul etti.

Pekcan, Bakanlık'ta önce Ahmet Erdem başkanlığındaki YASED heyeti ile görüştü.

Görüşmede, ticaret savaşlarının arttığı bir dönemde, teknoloji odaklı yenilikçi projelerle iş birliği imkanlarının geliştirilmesinin önem kazandığını belirten Pekcan, "Yatırımlarınız ve katkılarınız bizim için çok önemli. Ticaret ve iş dünyası olarak YASED'in fikirlerini bizimle paylaşmasına önem veriyoruz. Biz de projelerinin olgunlaştırılması için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

YASED Başkanı Erdem de derneğin, uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı, Türkiye'deki iş ve yatırım ortamını uluslararası şirketlere daha da cazip kılmayı amaçladığını söyledi.

Bakan Pekcan, daha sonra UND Başkanı Çetin Nuhoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

PARTNEREn ölümcül keskin nişancıEn ölümcül keskin nişancı
Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştıGurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı
Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışıÇiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Erdem Çetin Nuhoğlu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan UND YASED

En Çok Okunan Haberler

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Devletten işsize 1611 lira! İşte alma şartları

Devletten işsize 1611 lira! İşte alma şartları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı

Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı

Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.