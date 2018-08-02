Bakan Pekcan, YASED ve UND heyetlerini kabul etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) heyetlerini kabul etti.

Pekcan, Bakanlık'ta önce Ahmet Erdem başkanlığındaki YASED heyeti ile görüştü.

Görüşmede, ticaret savaşlarının arttığı bir dönemde, teknoloji odaklı yenilikçi projelerle iş birliği imkanlarının geliştirilmesinin önem kazandığını belirten Pekcan, "Yatırımlarınız ve katkılarınız bizim için çok önemli. Ticaret ve iş dünyası olarak YASED'in fikirlerini bizimle paylaşmasına önem veriyoruz. Biz de projelerinin olgunlaştırılması için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

YASED Başkanı Erdem de derneğin, uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı, Türkiye'deki iş ve yatırım ortamını uluslararası şirketlere daha da cazip kılmayı amaçladığını söyledi.

Bakan Pekcan, daha sonra UND Başkanı Çetin Nuhoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

