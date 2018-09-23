FİNANS

Bakan Pekcan, yeni dönemin ihracat hedeflerini değerlendirdi

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2018 11:21 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Oluşturacağımız İhracat Ana Planı ile pazar ve mal çeşitlendirmesine, mevcut pazarlarda derinleşmeye gideceğiz, ihracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını artıracağız" - "Yeni Ekonomi Programı döneminde ihracat büyümeye destek vermeye devam edecek" - "KOBİ’leri ihracata yönlendirerek ihracatçı sayısının artırılmasını ve firmaların küresel değer zincirlerine entegrasyonunu sağlayacağız"

ANKARA - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, oluşturacakları "İhracat Ana Planı" ile pazar ve mal çeşitlendirmesine, mevcut pazarlarda derinleşmeye gideceklerini belirterek, "İhracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını artıracağız." dedi.

Pekcan, AA muhabirine, 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) değerlendirdi.

Program ile kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanmasının amaçlandığını anlatan Pekcan, orta vadede sürdürülebilir büyümeye yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

YEP'in önceki programlardan farklı olarak pek çok kesimin görüşleri alınarak Ticaret Bakanlığının da katkı verdiği çalışmalarla hazırlandığına dikkati çeken Pekcan, programın daha sade ve anlaşılır bir şekilde oluşturulduğunu, somut politika hedeflerine yer verildiğini, bunun da piyasalarda olumlu karşılık bulduğunu vurguladı.

Pekcan, YEP'in büyüme patikasının dengeli bir şekilde belirlenmesi ve para politikasının sıkı mali politikalarla desteklenmesiyle piyasanın beklentilerini karşıladığını ifade ederek, "YEP'in en önemli özelliği, hedeflerin mevcut ekonomik konjonktür göz önüne alınarak gerçekçi bir bakış açısıyla inşa edilmiş olmasıdır." diye konuştu.

- İhracat büyümeye destek vermeye devam edecek

Bakan Pekcan, Türkiye ekonomisinin, 2018 yılının ilk yarısında yüzde 6,2 büyüdüğünü anımsatarak, yılın ikinci çeyreğinden itibaren büyümeye net ihracatın katkı verdiğini, ilerleyen süreçte ekonomideki dengelenmenin kontrollü bir şekilde devam ettirilmesiyle sürdürülebilir, hedeflerle uyumlu bir büyüme patikasına ulaşılacağını belirtti.

Program döneminde ihracatın büyümeye destek vermeye devam edeceğine işaret eden Pekcan, "Bu kapsamda net ihracatın büyümeye katkısının pozitif olacağını öngörüyoruz." dedi.
\

- "Elektronik İhracat Platformu" kurulacak

Pekcan, YEP’in Türkiye'nin dış ticaret yapısındaki mevcut aksaklıkları teşhis ederek söz konusu sorunların çözülmesi için alınması gereken tedbirleri de içerdiğini belirtti. Dış ticaret açığının büyük bir kısmını oluşturan ilaç, kimya, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörlerindeki yatırımlara öncelik verilip, cari açığın azalmasına katkı sağlanacağının altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

"Oluşturacağımız İhracat Ana Planı ile pazar ve mal çeşitlendirmesine, mevcut pazarlarda derinleşmeye gideceğiz, ihracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını artıracağız. KOBİ’leri ihracata yönlendirerek ihracatçı sayısının artırılmasını ve firmaların küresel değer zincirlerine entegrasyonunu sağlayacağız. Pazar ve mal çeşitlendirmesine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bölgesel bazlı stratejiler oluşturacağız."

İhracatçı firmaların küresel ticaret gelişmelerini yakından takip edebilmesi ve pazar araştırmalarına katkı sağlamak adına "Elektronik İhracat Platformu"nu kuracaklarını bildiren Pekcan, "Böylelikle elektronik ticaretimizin küresel elektronik ticaretteki payını artırabilmesine katkı sağlamış olacağız." dedi.

İhracatçıların finansmana erişiminin artırılmasına yönelik olarak Eximbank’ın öz sermayesini güçlendirip, şube sayısını artıracaklarını anlatan Pekcan, bankanın sağladığı finansal araçlarını geliştirip, çeşitlendireceklerini söyledi.

Pekcan ayrıca uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması, kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan gelir kaybının engellenmesi için gümrük bilgi sistemlerini güçlendirerek gümrükleri modernize edeceklerini ifade etti.
\

- İhracat teşvik sistemi yeniden yapılandırılacak

İhracat teşvik sisteminin daha verimli ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak için mevcut mevzuatı basitleştireceklerini ve yeniden yapılandıracaklarını vurgulayan Pekcan, “Amacımız ihracatçılarımızın, teşviklerimize ve desteklerimize en kolay şekilde ulaşmalarını ve bunlardan en etkin şekilde faydalanmalarını sağlamaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Türkiye’nin mevcut ihracat pazarlarındaki payını artırma konusunda çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, bu kapsamda en önemli ticaret ortağı olan Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik çalışmaları bu dönemde tamamlayarak AB ile olan ekonomik ortaklığı en üst düzeye çıkaracaklarını kaydetti.

AB pazarının yanı sıra Türkiye’nin mevcut ihracat pazarlarındaki payını daha da artırmak konusunda kararlı olduklarına işaret eden Pekcan, "İş insanlarımızın yurt dışındaki iş fırsatları konusunda hızlı şekilde bilgilendirilmeleri ve karşılaştıkları sorunların bertaraf edilmesi için gerek ikili görüşmelerle gerekse de DTÖ platformunda ticaret diplomasisini etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

PARTNERBu diyetle migren ağrılarından kurtulabilirsiniz!Bu diyetle migren ağrılarından kurtulabilirsiniz!
Hisarcıklıoğlu: Bırakın siyaseti, futbolu 'nasıl para kazanacağız' onu konuşunHisarcıklıoğlu: Bırakın siyaseti, futbolu 'nasıl para kazanacağız' onu konuşun
Ford F-MAX Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü’nü aldıFord F-MAX Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü’nü aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İhracat Ana Planı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yeni ekonomi programı

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

YEP'e göre vergi gelirleri artacak! (Hangi ürünlerde vergiler artacak?)

YEP'e göre vergi gelirleri artacak! (Hangi ürünlerde vergiler artacak?)

Uluslararası firmalar Türkiye'de toplanıyor

Uluslararası firmalar Türkiye'de toplanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çandır: Tavşan yüreği zeytinyağı ilaç gibi

Çandır: Tavşan yüreği zeytinyağı ilaç gibi

Hisarcıklıoğlu: Bırakın siyaseti, futbolu 'nasıl para kazanacağız' onu konuşun

Hisarcıklıoğlu: Bırakın siyaseti, futbolu 'nasıl para kazanacağız' onu konuşun

Ford F-MAX Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü’nü aldı

Ford F-MAX Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü’nü aldı

130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası

130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası

Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı

Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı

TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi

TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.