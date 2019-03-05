Bakan Pekcan'dan ABD'ye 'Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi' tepkisi

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin Türkiye'yi 'Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi' (GTS) programından çıkarma kararıyla ilgili, "Söz konusu karar iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir" eleştirisinde bulundu.

Bakan Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geçen ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası Türkiye'nin GTS programından çıkarıldığını kaydetti. Kararı çelişkili bulduğunu belirten Bakan Pekcan, açıklamasında şunları dile getirdi:

"2018 yılı 11 aylık döneminde ABD'nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20,9 milyar dolarlık ithalatta Türkiye 1,74 milyar dolarlık ve yüzde 8,2'lik payla 5'inci tedarikçi ülkedir. Söz konusu karar, 2 ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD'li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir. Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

