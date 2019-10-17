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Bakan Pekcan'dan Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 20:03 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (2) - "Esnaf bilgi sistemini geliştiriyoruz. Mobil uygulanışı geliştiriyoruz. Bundan böyle esnafımız ile ilgili coğrafi konumu dahil her tülü bilgiyi bu sistem üzerinden takip edebileceğiz" - "Yılın 9 ayında 200 bin esnafımız, 20 milyar lira kredi kullanmış"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf bilgi sistemini geliştiriyoruz. Mobil uygulanışı geliştiriyoruz. Bundan böyle esnafımız ile ilgili coğrafi konumu dahil her tülü bilgiyi bu sistem üzerinden takip edebileceğiz." dedi.

Pekcan, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf hamisi bir kişiliğe sahip olduğunu, bundan dolayı şanslı olduklarını söyledi.

TESKOMB'un çok önemli bir sosyal hizmet görevi yaptığını dile getiren Pekcan, kayıtlı esnafın 800 bininin kredi ve kefalet kooperatifleri üyesi olduğunu belirtti.

Pekcan, esnafın refahı için proje üreten bir üst yapının olduğunu, yılın 9 aylık döneminde 200 bin esnafın 20 milyar lira kredi kullandığını kaydetti.

Esnaf ve sanatkarların çağın gereklerine uygun koşullarda faaliyet göstermesi, dış dünya ile iletişimde olması ve bazı konularda e-ticaret yapabilmesi için bakanlık olarak eğitimler yaptıklarını anlatan Pekcan, "Esnaf bilgi sistemini geliştiriyoruz. Mobil uygulanışı geliştiriyoruz. Bundan böyle esnafımız ile ilgili coğrafi konumu dahil her tülü bilgiyi bu sistem üzerinden takip edebileceğiz. Hem bakanlık olarak biz hem de tüketicimiz takip etmiş olacak." ifadesini kullandı.

Esnafın ihracatçı olması yönünde de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Pekcan, esnaf ve sanatkarlara yönelik pazarlama ve marka olma projesinin ikinci safhasına başladıklarını bildirdi.

Pekcan, PTT ile iş birliği yaptıklarını söyleyerek, "İhracatçılarımıza yönelik kullandırdığımız uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesine ilişkin desteklerin, esnafa nasıl kullandırılabileceği yönünde de bir tebliğ çalışması üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Esnafı kollamak adına başka çalışmalar da yaptıklarını aktaran Pekcan, "Mesela, tedarik dağıtım kooperatifi aracılığıyla esnafımızı bir araya getirerek, toptan satın alma yapabileceği bir kooperatif yapılaşması üzerinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Pekcan, gayret ve çabayla mücadele eden emniyet güçlerine ve askerlere başarılar, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Pekcan, Türkiye'nin terörle mücadele ederken, dünyanın ise terörizmin yanında yer almaya çalıştığını sözlerine ekledi.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Bilgi sistemi esnaf kredi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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