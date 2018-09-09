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Bakan Pekcan'dan İngiltere ve Arjantin çıkarması

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2018 09:23 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 11 Eylül'de JETCO toplantısı için İngiltere'ye, 14 Eylül'de de G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Arjantin'e gidecek - Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin ele alınacağı toplantıda Brexit sonrası STA süreci değerlendirilecek - Pekcan, Londra'daki Türk Ticaret Merkezi'nin de açılışını yapacak

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı (Brexit) sonrası düzenlenecek ilk Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Toplantısı'na katılmak üzere 11 Eylül'de Londra'ya gidecek.

Bakan Pekcan, İngiltere'de 2 gün sürecek temaslarının ardından 14 Eylül'de Arjantin dönem başkanlığında düzenlenecek G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Pekcan, İngiltere temasları kapsamında 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan halk oylaması sonucu alınan Brexit kararı sonrası düzenlenecek ilk JETCO Toplantısı'na iştirak edecek.

Londra'da 12 Eylül'de gerçekleştirilecek JETCO 6. Dönem Toplantısı'nda, ticaret ve yatırım ilişkileri, pazara giriş imkanları, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, finansal hizmetler gibi çok çeşitli konular ele alınacak.

Vize ve turizm konuları, enerji gibi alanlarda iş birliği imkanlarının da görüşüleceği toplantıda bilim ve inovasyon hususlarında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirilecek.

Söz konusu toplantı çerçevesinde Brexit sonrası İngiltere ile yeni bir serbest ticaret anlaşması (STA) kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin ayrıntılı olarak ele alınması bekleniyor. Brexit'in hayata geçmesi ile eş zamanlı olarak sonuçlandırılması öngörülen geniş kapsamlı Türkiye-İngiltere STA'sına yönelik kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Toplantı sonucunda 6. Dönem Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Mutabakat Zaptı'nın, Bakan Pekcan ile İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox tarafından imzalanması öngörülüyor.

Söz konusu ziyaret sırasında ikili görüşmelerde de bulunacak Bakan Pekcan, Chatham House’da gerçekleştirilecek toplantıda İngiltere'nin kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

Öte yandan temasları çerçevesinde İngiltere'nin önde gelen kadın girişimcileriyle de buluşacak Bakan Pekcan’ın Londra’daki Türk Ticaret Merkezi'nin açılışını da yapması planlanıyor. Türk Ticaret Merkezi'nde seramik doğal taş, inşaat ve yapı mimari ve tasarım sektörlerinde 14 firma, bilişim sektöründe ise 22 firma olmak üzere toplam 36 firma faaliyet gösterecek.

-Türkiye-İngiltere İş Forumu düzenlenecek

Londra’daki temasları kapsamında Pekcan ayrıca Ticaret Bakanlığının koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığının organizasyonunda düzenlenecek "Türkiye-İngiltere İş Forumu"nun açılışına da katılacak. İki ülkenin özel sektör kuruluşlarıyla firmalarını bir araya getirecek forumda İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Fox da hazır bulunacak.

- Arjantin’de gündem küresel ticarette korumacılık eğilimleri

Bakan Pekcan, İngiltere’deki temaslarının ardından 14 Eylül’de G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Arjantin’e gidecek.

Arjantin'in Mar del Plata kentinde gerçekleştirilecek toplantıda ülkenin ticaret ve yatırım öncelikleri arasında yer alan tarımsal küresel değer zincirleri ile yeni sanayi devriminin ticarete ve yatırıma etkileri ele alınacak.

Toplantıda ayrıca giderek sayısı artan korumacı politikalar, merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün yer aldığı kurallara dayalı ticaret sistemindeki sorunlar gibi uluslararası ticarette son dönemde yaşanan gelişmeler de görüşülecek.

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