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Bakan Selçuk: 1663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme sağladık

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarının yeniden belirlendiğini, 1663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme sağlandığını duyurdu.

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarının yeniden belirlendiğini, 1663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme sağlandığını duyurdu.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, değişen piyasa koşulları nedeniyle vatandaşların ihtiyacı olan tıbbi cihaz, malzeme ve ilaçlarda fiyat güncellemesine gittiklerini açıkladı. Bakan Selçuk yazılı açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödenen fiyatları artırarak vatandaşların sağlık hizmetine, ilaca ve tıbbi cihaz ve malzemeye erişimini kolaylaştırdıklarını kaydetti.
415 MİLYON LİRA İYİLEŞTİRME
SGK'nın malzemeler için ödeyeceği paraların miktarının artırıldığını belirten Bakan Selçuk, 62 tıbbi malzeme fiyatında yüzde 10 ila yüzde 350 arasında değişen oranlarda artış sağlanarak 415 milyon lira iyileştirme yapıldığını aktardı. Böylece vatandaşın ödemek zorunda kaldığı fark ücretlerinin birçok ürün için ortadan kalktığını kaydeden Selçuk, hastaların tercihine göre farklı özelliklere sahip bir kısım üründe de fark ücretinin asgari seviyeye indiğini belirtti.
AKDENİZ ANEMİSİ HASTALARINA MÜJDE
Ülkemizde en sık görülen, önlenebilir bir kalıtsal kan hastalığı olan talasemi (Akdeniz Anemisi) hastalarının kullanması gereken infüzyon setinin geri ödeme fiyatının yüzde 350 oranında arttığını anlatan Bakan Selçuk, şöyle dedi:
"Yeni düzenlemeyle evde kullanılan solunum cihazlarından, ev tipi mekanik vantilatörün geri ödeme fiyatı yüzde 100 artışla 9 bin liradan 18 bin liraya, oksijen tedavisi için kullanılan oksijen konsantratörünün geri ödeme fiyatı yüzde 130 artışla 833 liradan 1915 liraya, oksijen tüpünün geri ödeme fiyatı da yüzde 100 oranında artışla güncellendi. Ayrıca bu cihazlarla birlikte kullanılan oksijen tüplerinin geri ödeme fiyatı yüzde 100 oranında artırıldı ve dolumu için ödenen geri ödeme rakamları da güncellendi. Gün boyu takip etmek zorunda oldukları kan şekerinin ölçümü için kullandıkları kan şekeri ölçüm çubuğunun geri ödeme fiyatının yüzde 40 oranında artırılmasıyla, diyabet hastalarının bu kronik hastalık yüzünden yaşadığı maddi sıkıntılar sona erdi. Ayrıca, bir kısım diyabet hastasının kullanmak zorunda kaldığı insülin pompasının geri ödeme fiyatı yüzde 50 oranında arttı ve 4 bin 884 TL oldu."
HASTA BEZLERİ VE İŞİTME CİHAZLARI
Hasta bezinin geri ödeme fiyatının yüzde 40, sonda tıbbi malzemelerinin yüzde 30, kolostomi, ileostomi ve ürostomi tıbbi malzemelerin yüzde 40 artırıldığını aktaran Bakan Selçuk, dijital işitme cihazının geri ödeme fiyatının da yüzde 35 oranında artırıldığını kaydetti.
1601 TIBBİ CİHAZ VE MALZEMEYE GERİ ÖDEME TUTARI 316 MİLYON LİRA ARTIRILDI
SGK'nın 1601 tıbbi malzemeye geri ödeme yaptığı tutarın 316 milyon lira artırıldığını ifade eden Bakan Selçuk, böylelikle 316 milyon lira iyileştirme sağlandığını belirtti. Bakan Selçuk, şöyle dedi:
"Bu kapsamda kalp nakli bekleyen hastalarda kullanılan ventrikül destek cihazının geri ödeme fiyatı yüzde 50 artışla 200 bin liradan 300 bin liraya, yapay kalbin geri ödeme fiyatı yüzde 50 artışla 300 bin liradan 450 bin liraya, epilepsi hastası çocuklarda kullanılan vagal sinir stümilatörünün geri ödeme fiyatı yüzde 50 artışla 35 bin liradan 52 bin 500 liraya, skolyoz hastası çocukların tedavilerinde kullanılan manyetik rodun geri ödeme fiyatı yüzde 30 artışla 27 bin 500 liradan 35 bin 750 liraya, insan kaynaklı greftlerin geri ödeme fiyatları yüzde 5 ila yüzde 120 arasında değişen oranlarda, kalp pillerinin geri ödeme fiyatları yüzde 20 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda, mekanik kalp kapakları, biyolojik kalp kapakları için SGK'nın geri ödediği rakamlarda yüzde 10 ila yüzde 130 arasında değişen oranlarda iyileştirme yapıldı."
Geri ödeme listesine eklenen tıbbi malzemelerin SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini ifade eden Bakan Selçuk, “Yeni SUT ile tıbbi cihaz ve malzemelerin fiyatlarında artış yaparak hastalarımıza kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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