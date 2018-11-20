Bakan Selçuk: İşverenlerimizin 12 ayı geçmeyen borçlarını yapılandırıyoruz

ANKARA, (DHA) - AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili "İşverenlerimizin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek, yapılandırıyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yazılı açıklama yaparak, '100 Günlük Eylem Planı' kapsamında işverenlere kolaylık sağlamaya ve yanlarında olmaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) 'uyumlu işveren' düzenlemesinin hayata geçirildiğini, böylece işverenlerin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek, yapılandırabileceklerini kaydetti. Selçuk, düzenlemeden yararlanabilecek 'uyumlu işveren'lerin tespitinin SGK tarafından nasıl yapılacağına ilişkin şunları kaydetti:

"Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan; başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak, başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmak, buna rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmak."

'UYUMLU İŞVERENLERE 60 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME YAPILABİLECEK'

Bakan Selçuk, önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini daha sonra 'çok zor durum hali'nin inceleneceğini belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Biliyoruz ki işverenlerimiz ne kadar güçlü olursa istihdamımızda aynı oranda güçlenecektir. İşverenler aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecekler. 500 bin TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacak. Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık yüzde 22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1,1 ila yüzde 16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek. 500 bin TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. 500 bin TL’yi aşan kısım için ise yüzde 25’i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek. Hacizli malın, Kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının Kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına Kurumca izin verilebilecek. Borç miktarı 2 milyon TL ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda kanunda sınır konulmamıştır. Borç miktarı 2 milyon TL’nin üzerinde ise satışına izin verilecek malın Kanuna göre belirlenen değeri 2 milyon TL’yi aşmamalıdır."

