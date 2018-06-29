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Bakan Tüfenkci: Üreticilerin önündeki problemleri çözüme ulaştırmaya çalışacağız

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 18:57 | Son Güncelleme

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, !Yatırım ve üretimdeki problemleri ortadan kaldırmak ve üreticilerin önündeki problemleri de çözüme ulaştırmaya çalışacağız.

Bakan Tüfenkci: Üreticilerin önündeki problemleri çözüme ulaştırmaya çalışacağız

Gözde AK- Selen TORNACI/ANKARA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, !Yatırım ve üretimdeki problemleri ortadan kaldırmak ve üreticilerin önündeki problemleri de çözüme ulaştırmaya çalışacağız. Umuyoruz ki yeni yönetimde yapılacak yeni mevzuat düzenlemeleri için de takdirlerini alabiliriz" dedi.
Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi açılış toplantısı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından fonlanan projenin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile WYG Türkiye teknik desteği kapsamında yürütüldüğü açıklandı. Toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Mayıs 2018 tarihinde başlayan ve 24 ay süreyle uygulanacak olan Tüketicinin Korunması Projesinin tüketicilerin hakları konusunda farkındalıkları ve bilgi düzeylerini arttırmayı hedeflediği belirtildi.
Bakan Tüfenkci, tüketiciye yönelik önemli adımlar atıldığını söyledi. Tüfenkci, "Tüketici heyetlerinin daha hızlı bir şekilde çözüm bulması konusunda sayılarını azalttık. Fakat niteliklerini ve raportör alımlarını güçlendirdik. Daha önce görülmeyen ticari uygulamaları görüyoruz. Onlara çözüm üretmek için yeni politikayla geliştirmeye çalışıyoruz. İşbirliği ve dayanışmanın kurumsal hale getirilmesi de belirgin bir gerçek olduğunu söyleyebiliriz. Sadece bakanlığımızın çalışmalarını değil tüketicilerin daha çok bilinçlendirilmesi ve tüketicinin tüketirken gelen gücünü arttırmaktır. Tüketicinin korunması konusunda bakanlık olarak yardımcı oluyoruz. Bu noktada özellikle proje ile birlikte halkla ilişkiler konusunda bir işbirliği sağladık. Kamu sporları, reklamlar ve broşürler tüketiciler bilinçlendirilmesi çalışılacak" dedi.
‘PROBLEMLERİ ORTADAN KALDIRMAK VE ÇÖZÜME ULAŞTIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ’
Mevzuat konusunda hızlı bir şekilde alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmalar sürdürüldüğünü ifade eden Tüfenkci, "Bir yandan yatırım ve üretimdeki problemleri ortadan kaldırmak ve üreticilerin önündeki problemleri de çözüme ulaştırmaya çalışacağız. Mevzuat çalışmalarımız kamu tarafından takdir ediliyor, umuyoruz ki yeni yönetimde yapılacak yeni mevzuat düzenlemeleri için de takdirlerini alabiliriz. Bölge adliye mahkemeleri tüketicilerin hakları konusundaki destekleri önemli. AB’nin bu konuda verdiği destekler, burada üretilen ürünlerin ortak işbirliği elzem durumdadır ve bu proje ile daha da güçlendirecektir" diye konuştu.
‘FARKINDALIKLARI VE ETKİLERİ ARTTIRACAKTIR’
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal da, projenin kamu otoritesi arasındaki işbirliğini artırarak daha güçlü ve fonksiyonel bir sistem oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Daha güçlü ve etkili tüketici hakları politikası için sivil toplum kuruluşları ve tüketici ile iletişim içinde olacağız. Bu proje ile tüketici korunması alanında Avrupa Birliği (AB), Türkiye Cumhuriyeti ve bakanlığımıza olan güveni ortaya koymuştur. Aynı zamanda saha ziyaretleri, paydaş toplantıları ve eğitimler düzenlenecek. Farkındalıkları ve etkileri arttıracaktır."
Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise, projenin tüketici hakem heyetlerinin etkinliğini arttıracağı ve satıcı ve sağlayıcılara tüketici hakları konusunda farkındalık kazandıracağı belirtildi. Piyasadaki zararlı ve yasa dışı ekonomik faaliyetler konusunda da bilgilendirileceğini ifade etti.

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Bakan Tüfenkci: Üreticilerin önündeki problemleri çözüme ulaştırmaya çalışacağızBakan Tüfenkci: Üreticilerin önündeki problemleri çözüme ulaştırmaya çalışacağızBakan Tüfenkci: Üreticilerin önündeki problemleri çözüme ulaştırmaya çalışacağız

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