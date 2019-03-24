Bakan Turhan: 2020'de 5G geliyor

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 5G teknolojisinin Türkiye'de uygulaması için çalışmaların ilerlediğini belirterek, "Dünya önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok önemli teknolojik devrimlerle karşılaşacak. Ülkemizde şu anda 4,5G teknolojisini kullanıyoruz. 2020 yılında bunun gayreti ve çalışması içerisindeyiz; 5G geliyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valiliği tarafından düzenlenen kahvaltı programında bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Turhan, kamu kurum çalışanlarının daha verimli olması konusunda yöneticilere büyük görevler düştüğünü, çalışanların üretime teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti. Turhan, "Önemli görevlerimizden biri değerli yöneticiler; ekibinizi devamlı teşvik edeceksiniz, devamlı kamçılayacaksınız, devamlı üretmeye teşvik edeceksiniz. Onların 'sabah geldim akşam nasıl çıkacağım, arkadaşlarımla buluşup dedikodu yapacağım' anlayışıyla değil; mesai mefhumu tabii ki insanın verimliliği açısından önemli ama iş üretme adına özellikle kamu kurumlarında kendi ekiplerinin daha verimli olması konusunda çok işler düşüyor" diye konuştu.