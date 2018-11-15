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Bakan Turhan AA Editör Masası'na konuk oldu

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 12:10 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: (2) - "(İstanbul Havalimanı öncesi) Afrika-Asya ülkeleri slot istiyorlardı, uçuş izni veremiyorduk. Şimdi yeni açılım sağladığımız ülkeler var" - "İstanbul Havalimanı bir havacılık üssü olarak tasarlandı. Kıskananlar, bunu engellemeye, sabote etmeye çalıştılar. Çünkü burada çok büyük bir rant var" - (İstanbul Havalimanı'na ulaşım) Toplu taşımla en uzak mesafe Pendik. Pendik'teki bir vatandaş lüks otobüslerle havalimanına 61 dakikada ulaşıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı açılmadan önce Afrika ve Asya ülkelerinin slot isteklerine karşılık veremediklerini belirterek, "Şimdi yeni açılım sağladığımız ülkeler var." dedi.

Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlayarak, değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Havalimanı'na vatandaşların alışması ve mesafe noktasında bir sıkıntı olup olmadığının sorulması üzerine Turhan, havalimanının yeri tespit edilirken bu tip ayrıntıların düşünüldüğünü söyledi.

Söz konusu projenin 1990 ve 2000'li yılların başındaki bir arayıştan kaynaklandığını dile getiren Turhan, "İstanbul için yüksek kapasiteli yeni bir havalimanı ihtiyacı var. Bu tespit edilmişti. İstanbul'un böyle bir potansiyeli, dünya sivil havacılık pazarından alacağı nimetler, gelirler, paylar var. Biz bundan neden faydalanamıyoruz? Bu, bize coğrafyamızın sunduğu bir imkan." diye konuştu.

Turhan; bütün bunlar düşünülürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam bir irade ortaya koyduğunu kaydederek, yeni havalimanının yerinin hava ulaşımı için en uygun yer olarak belirlendiğini söyledi.

- "Havacılık üssü olarak tasarlandı"

İstanbul Havalimanı'nın bir havacılık üssü olarak tasarlandığının altını çizen Turhan, "Kıskananlar, bunu engellemeye, sabote etmeye çalıştılar. Çünkü burada çok büyük bir rant var." değerlendirmesinde bulundu.

Havacılıkta teknik hizmetlerin de çok önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu anlatan Turhan, ayrıca havaalanının konum itibarıyla Afrika, Avrupa, Asya, Güney Asya ve Amerika'nın aktarma noktası olarak en avantajlı yerde bulunduğunu söyledi.

İstanbul Havalimanı'nın bir yaşam merkezi olduğunu belirten Turhan, konferans salonları, oteller, iş merkezler ve sergi alanlarının da havalimanının özellikleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Mimari açıdan çevreci bir havalimanı inşa edildiğinin altını çizen Turhan, "Isıtma, soğutma, havlandırma, aydınlatma ve su kullanım yöntemlerindeki tasarruf sistemleriyle projeye her türlü şey yansıtıldı." ifadesini kullandı.

- "Pendik'ten 61 dakikada ulaşılıyor"

İstanbul Havalimanı'nın şehre olan mesafesine de değinen Turhan, gelişmiş ülkelerdeki havalimanlarının yanı sıra yurt içindeki havalimanları da dikkate alındığında daha makul bir mesafede olduğunu söyledi.

İstanbul'da yerleşimin 1999'daki Marmara Depremi'nden sonra kuzeye doğru kaydığını belirten Turhan, "Toplu taşımla en uzak mesafe Pendik. Pendik'teki bir vatandaş lüks otobüslerle havalimanına 61 dakikada ulaşıyor." dedi.

Turhan, havalimanından faydalanacak yolculara evlerinden ayrıldıkları andan itibaren sürekli olarak bilgilendirmede bulunulacağına işaret ederek, 2019 sonunda Gayrettepe metro hattını, 2020 sonunda da Halkalı Havaalanı metrosunu devreye alacaklarını, bu projelerin inşaatlarını şimdiden başlattıklarını kaydetti.

- "Atatürk Havalimanı limitleri zorluyor"

İstanbul Havalimanı'na gerek olup olmadığı yönündeki tartışmaların hatırlatılması üzerine Turhan, Atatürk Havalimanı'nın şu anda limitleri zorlayarak hizmet verdiğini vurguladı.

Atatürk Havalimanı'nda günde bin 500 uçağın iniş-kalkış yaptığını belirten Turhan, şöyle devam etti:

"Normalde uçakların arasında olması gereken mesafe 10 kilometreyse bunu, hava trafik kontrolörlerimiz azami dikkat göstererek 7-8 kilometreye düşürerek, bu iniş kalkışları dikkatli bir şekilde yürütüyorlar. Yakıt konusu çok önemli bir israf. Şehrin içinde olması nedeniyle civardakiler gürültüden de etkileniyor. Açılım sağladığımız, Afrika-Asya ülkeleri, slot istiyorlardı, uçuş izni veremiyorduk. Havalimanının pistlerini bakıma almaya kalktığınızda risk ve sıkıntılarla karşılaşıyordunuz. Afrika açılımında ticari ilişkilerimizin geliştiği ülkelere de slot veremiyorduk. Şimdi yeni açılım sağladığımız ülkeler var."

Turhan, artık Çin ve Güney Amerika'dan gelenlerin İstanbul üzerinden uçacağını belirterek, bu durumun yarattığı nemayı İstanbul Havalimanı'nın toplayacağını dile getirdi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
AA) Editör Masası istanbul havalimanı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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