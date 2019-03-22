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Bakan Turhan, AA Editör Masası'na konuk oldu

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 12:12 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: (2) - "Kanal İstanbul'u 2025'te ülkemize kazandırmış oluruz. Tam teşekküllü olarak buradan deniz araçları geçmeye başlar ve burada yaşam başlar" - "Proje güzergahında 7 karayolu köprüsü, 2 demiryolu geçişi, 2 metro geçişi planlanıyor. Bunlarla birlikte ana su iletim hatlarının geçişi kapsamında 8 adet tünelli geçiş öngörülüyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kanal İstanbul'u 2025'te ülkemize kazandırmış oluruz. Tam teşekküllü olarak buradan deniz araçları geçmeye başlar ve burada yaşam başlar." dedi.

Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin sorular üzerine Turhan, "Buradaki gecikmenin sebebi biziz. Kanal Projesi aynı zamanda bir şehircilik projesi. İstanbul'un marka değerini yükseltecek olan bir proje." değerlendirmesinde bulundu.

Turhan, projenin yapım ve planlama ile ilgili kısmının büyük ölçüde tamamlandığının altını çizerek, "Proje kapsamında inşa edilecek kanalın yeri belli. Kanal boyunca etrafındaki deniz yapıları, liman yapıları, iskeleler ve ticari alanlar, bunların hepsi ayrıntılı şekilde hazırlandı, tamamlandı. Biz bunu imar planlarına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kanalın etrafında oluşacak diğer şehir planlarını 1/100.000 ölçeğinde tamamladı. Bunun ÇED aşamasıyla ilgili son değerlendirmeler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul Projesi'ni yap işlet devret yöntemiyle yapmayı düşündüklerini belirten Turhan, projede toplam maliyetin yaklaşık 15 milyar dolar olduğunu söyledi.

Turhan, boğazların mevcut kapasitesinin uluslararası deniz trafiğindeki araçları taşımaya yetmediğine işaret ederek, "Deniz trafiğine hizmet verecek kapasiteyi artırmamız zorunlu. Burası uluslararası bir deniz yoludur. Burada ticari taşıma yapan araçları geçirmek zorundayız. Bunun kurallarını da belirleme yetkimiz var. Deniz ulaşımı için Kanal İstanbul'un yapılması ve her türlü işletme kullanma hak ve yetkisinin Türkiye'de olması çok önemlidir." diye konuştu.

"Kanal İstanbul'a müşteri bulunamaması durumunda, kendi imkanlarımızla 2019 içerisinde start verme hedefimiz var." ifadesini kullanan Turhan, proje güzergahı üzerinde 7 karayolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demiryolu geçişi, 2 metro geçişi planlandığına dikkati çekti. Turhan şunları kaydetti:

"Bunlarla birlikte ana su iletim hatlarının geçişi kapsamında, 8 adet tünelli geçiş planlanmıştır. Mevcut 14 enerji nakil hattı için 4 koridordan, mevcut 7 doğalgaz hattı için 5 koridordan ve mevcut telekomünikasyon hatları için de 3 koridordan olacak şekilde geçiş planlaması yapılmıştır. Kanal İstanbul'u 2025'te ülkemize kazandırmış oluruz. Tam teşekküllü olarak buradan deniz araçları geçmeye başlar ve burada yaşam başlar."

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Editör Masası "Kanal İstanbul Projesi" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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