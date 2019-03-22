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Bakan Turhan, AA Editör Masası'na konuk oldu

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 12:48 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: (5) "Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi 5 Nisan 03.00'te başlayıp, 7 Nisan 00.00'da bitecek" - "İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a kadar toplam 2 bin 902 uçuş yapıldı, 372 bin 118 yolcuya hizmet verildi" - "Gelecek yıl mart ayında Gayrettepe'yi, haziran ayında da Halkalı'dan yeni havalimanına metro sistemlerini diğer ulaşım hizmetleriyle entegre bir şekilde hizmete almayı hedefliyoruz" - "Gebze-Halkalı banliyö hattı 12 Mart'ta açılmasından bu yana tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı ve Marmaray hattının bu hatla birleştirilmesiyle günlük yolcu sayısı yüzde 112 artışla ortalama 468 bine çıktı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi 5 Nisan saat 03.00'te başlayıp, 7 Nisan 00.00'da bitecek." dedi.

Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük havalimanı olacağını belirten Bakan Turhan, "Yeni havalimanımızdaki pistlerin 5'i kuzey-güney, 1'i doğu-batı yönünde planlandı. Bunların hepsi yedekli. 3'ünün taksi yolu normal pist gibi kullanılabiliyor." bilgisini paylaştı.

Turhan, İstanbul Havalimanı'nın 1 milyon 450 bin metrekarelik kapalı alanı olacağını kaydederek, terminalin her yerinin akıllı elektronik sistemlerle donatıldığını söyledi.

Havalimanının uluslararası aktarma yapacak yolculara da hizmet vereceğinden bagaj güvenliğinin önemine işaret eden Cahit Turhan, "Yolcu hangi ülkeden geliyor, hangi uçaktan iniyor, nereye gidiyor, bagajı alınıyor bilgileri elektronik çiple yükleniyor ve bineceği uçağın saatinde ambardan alınıp uçağa konuyor. Bagajların fiziki güvenliği açısından da bantların üzerinde değil, özel korumalı sepet içinde hediye gibi uçağa kadar götürülüyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nın açılışından 5 ay önce tüm sistemlerinin test edilmeye başlandığını aktaran Turhan, elektronik, mekanik ve enerji sistemlerinin test edildiğini ve hata olması durumunda neler yapılması gerektiğinin belirlendiğini anlattı.

Yeni havalimanında 225 bin kişinin çalışacağını ve an itibarıyla 140 bin kişinin görev yaptığını ifade eden Bakan Turhan, yolcu memnuniyetini çok önemsediklerini ve gelen yolcularda iyi izlenim bırakılması için çalıştıklarını dile getirdi.

- Yeni havalimanına taşınma işlemi

Turhan, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işleminin 5 Nisan saat 03.00'te başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"7 Nisan 00.00'da bitecek. Tüm yurt içi ve yurt dışı yolcu taşıyan operatörler bu tarihten sonra İstanbul Havalimanı'ndan hizmet verecek. 18 Mart'a kadar iç hatlar terminalinden 1671 uçuş, dış hatlardan 1231 uçuş olmak üzere toplamda 2 bin 902 uçuş yapılmış. İç hatlarda 226 bin 40, dış hatlarda 146 bin 78 kişi olmak üzere toplam 372 bin 118 kişi yeni havalimanımızı kullandı. Yeni havalimanımızın şanına yakışır şekilde yolcuların uçak bekleme saati, check-in işlemleri ve havalimanına ulaşımıyla ilgili hizmetlerde her türlü ihtiyaçlar tespit edildi, gerekli tedbirler alındı. Gerek taksiyle, gerek toplu taşımayla, gerekse İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şehrin 18 farklı yerinden hareket edecek 150 özel bagajlı otobüsü havalimanına yolcu taşıma hizmeti verecek."

Cahit Turhan, gelecek yıl mart ayında Gayrettepe'yi, haziran ayında da Halkalı'dan yeni havalimanına metro sistemlerini diğer ulaşım hizmetleriyle entegre bir şekilde hizmete almayı hedeflediklerini bildirdi.

Atatürk Havalimanı'nda mevcut kargo ambarları, depolar, hangarlar ve teknik bakım yapan şirketler bulunduğunu ifade eden Turhan, şöyle devam etti:

"Bunlar bir müddet daha yeni havalimanındaki yerlerini tesis edene kadar hizmet verecek. Yolcu taşıma işlemi tamamen yeni havalimanında olacak. Alanın önemli bir kısmını millet bahçesi yapacağız, bir kısmını da havacılıkla ilgili fuar hizmetinde kullanacağız. Havacılık ülkemiz için gelecekte stratejik sektörlerden biri. Teknofest'i de bu sene Atatürk Havalimanı'nda yapacağız. Ayrıca orayı ulaştırma ve havacılık alanında eğitim merkezi olarak kullanmayı düşünüyoruz. Terminallerin olduğu yerlerde revizyonlar yapılarak, fuar, turizm merkezi ve insanlarımızın rahat nefes alacağı bir şehir parkı olacak. Küçükçekmece-Bakırköy istikametinde oturanlar da havayolu trafiğinden kaynaklanan sesten de kurtulmuş olacaklar."

- Gebze-Halkalı arasında kesintisiz ulaşım

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın 12 Mart'ta açılmasından bu yana tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığına değinen Bakan Turhan, Marmaray hattının bu hatla birleştirilmesiyle günlük yolcu sayısının yüzde 112 artışla ortalama 468 bine çıktığını kaydetti.

Turhan, toplu taşımanın tercih edilebilmesi için güvenli ve konforlu olması gerektiğine işaret ederek, "Bunları sağladığınız zaman insanlar buraya geliyor. Vakit avantajı da var. Gebze ile Halkalı arasında kesintisiz bir ulaşım var ancak dikey taşıma ihtiyacı olursa, o istasyonda inip metro sistemiyle veya diğer toplu taşımayla istediğiniz yere ulaşma imkanı veriyor." şeklinde konuştu.

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın bir başka önemli avantajının da yaklaşık 76 kilometreyi 115 dakikada gidilmesi olduğunu vurgulayan Cahit Turhan, bu hizmetin 5,70 liraya ve indirimli olanlar için de yarı fiyatına verildiğini de sözlerine ekledi.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Editör Masası istanbul havalimanı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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