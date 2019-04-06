Bakan Turhan, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan son uçağı uğurladı

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Hava Yollarının (THY) Atatürk Havalimanı'ndan kalkan ve Singapur'a giden son tarifeli uçağını uğurladı.

Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son sefer olan "TK 54" sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu için Bakan Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuşların kontrol edildiği "Smart Kule" diye tabir edilen kontrol kulesine geldi.

Burada son uçuş iznini veren Turhan, kalkış öncesi uçaktaki yolculara şöyle seslendi:

"THY'nin saygıdeğer yolcuları, bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sizleri Atatürk Havalimanı'nın tarifeli son yolcuları olarak uğurlamaktan memnuniyet duyuyorum. Hayırlı ve emniyetli yolculuklar dilerim. Dönüşünüzde zafer anıtı ve dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaksınız. Siz saygıdeğer yolcularımıza ve sevgili uçuş ekibimize iyi uçuşlar dilerim."

Daha sonra taşınmaya ilişkin bilgi veren Turhan, şunları kaydetti:

"THY'nin tarifeli son uçağını yolculamak için bir araya geldik. Bundan sonra İstanbul'a uçacak olan yolcular, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na iniş kalkış yapacaklar. Bugün, yarın Atatürk Havalimanı'ndan tüm operatörlerimiz, ekip, ekipmanlarımız, birimlerimiz İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemlerini gerçekleştiriyorlar.