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Bakan Turhan Bosna Hersekli mevkidaşıyla görüştü

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 20:20 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 618 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamı kısa vadede 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği 'Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi'ne büyük önem vermekteyiz. Proje için karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunacağız" - Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı İsmir Jusko: - "Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi sadece bir proje değil aynı zamanda Bosna Hersek'e verilen bir hayattır. Bu vesileyle destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 618 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, bu rakamı kısa vadede 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Turhan, Bakanlıkta, Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı İsmir Jusko ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 618 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Turhan, bu rakamı kısa vadede 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Ulaştırma sektöründe gelişen ilişkilerin ülkeler arasındaki ticaret hacmine olumlu katkıları olacağına işaret eden Turhan, bu kapsamda ortaklaşa neler yapabileceğini görüşeceklerini söyledi.

Turhan, gelecek yıllarda da Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişeceğine ve güçleneceğine inandığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği 'Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi'ne büyük önem vermekteyiz. Projenin hayata geçirilebilmesi için elimizden gelen gayreti de göstermekteyiz. Görüşmemizin ana konusunu oluşturan bu proje için karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunacağız." diye konuştu.

- "Tecrübelerimizi Bosna-Hersek'le paylaşmaya hazırız"

Görüşmede karayolu, demiryolu, denizyolu taşımacılığı ve sivil havacılık alanlarında ilişkileri daha da ileriye götürmek için atılacak adımları da ele alacaklarına değinen Turhan, intermodal taşımacılık operasyonlarının yapısı ve teşvik uygulamaları, yük terminalleri ile lojistik merkezlerin altyapı kriterleri ve işletme modelleri, bozulabilir gıda maddesi taşımacılığı ile tehlikeli madde taşımacılığı alanındaki iş birliği imkanlarını da değerlendireceklerini söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda telekomünikasyon ve iletişim sistemleri, elektronik haberleşme alanlarında ve kamu hizmetlerinde e-dönüşümün sağlanması kapsamında önemli adımlar attığını anımsatan Turhan, şöyle devam etti:

"Tecrübelerimizi, bilgi birikimimizi Bosna-Hersek ile paylaşmaya hazırız. Görüşmemizde, bilişim projeleri, e-ticaret de dahil olmak üzere haberleşme alanındaki işbirliği imkanlarımızı da ele alacağız. Konuk Bakanımız Jusko, 29 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek 3. havalimanı açılışına da katılım sağlayacaklar. Davetimizi kabul edip, bu önemli günümüzde bizimle birlikte olacakları için duyduğumuz memnuniyeti sizlerin önünde de dile getirmek isterim."

- "Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi stratejik öneme sahip"

Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı İsmir Jusko da Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Türkiye'ye, daha önceki iş birlikleri için teşekkür eden Jusko, "Yaklaşık 10 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi'ne destek vereceği haberi geldiğinde, bu Bosna Hersek vatandaşlarınca herhangi bir eleştiriyle karşılanmamıştır. Çünkü, bugüne kadar birçok proje söz konusu olmuş ama bir türlü gerçekleşmemişti. Bu projeye olan inancımız tamdır." şeklinde konuştu.

Jusko, 5C Uluslararası Koridoru'nun Macaristan, Bosna Hersek ve Hırvatistan için çok önemli ve stratejik olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi de aynı şekilde ülkemiz için son derece stratejik öneme sahiptir. Bu benim için sadece bir proje değil aynı zamanda Bosna Hersek'e verilen bir hayattır. Bölge için Koridor 5C ve Koridor 11C ne kadar önemliyse, bu proje de o derece önemlidir. Bu hızlı yol, Bosna Hersek'in en büyük iki sanayi bölgesini Koridor 5C ve Koridor 11C ile de birleştirecek. Bu vesileyle destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak her türlü destek ve yardım için açık olacağız."

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Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı İsmir Jusko - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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